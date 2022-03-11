城中城火警二次開庭「家屬驚爆亡者增加」舉字報要求判死
高雄城中城大樓46死43傷火警案，今天高雄地方法院第二次開庭，涉案婦人黃格格仍否認縱火，她的法扶律師以現有證據，起火點仍有爭議，認為黃婦無縱火故意及動機，主張黃婦無罪。但家屬持字報淚灑法庭，質問「良心在哪裡」，要求對黃婦判死，並查大樓防火門被盜，為家屬討公道。
戴姓女子因父母及叔叔、阿姨全死於去年10月14日的城中城火警，今天出庭時，她與另名簡姓婦人分別舉著字報和死者照片，要求對黃格格判死。庭後戴女受訪時，驚爆城中城火警除了當天有46人死亡，後來聽說還有6人就醫後也死亡，城中城火警死者增加到52人。不過，檢、警表示「還沒有這項消息」。
黃格格今天對她在警詢中曾承認在小香爐點沈香，僅短暫表示「沒意見」。但她的律師立即打斷她的回話，認為以現有證據顯示，起火點有爭執，黃婦可否預見火災燒毀大樓也有爭議。
黃婦的法扶律師提出，黃婦傳給郭姓男友的語音訊息「沒激烈用語」，內容也只黃婦對男女感情表達不滿，可證明黃婦沒縱火故意及縱火動機。律師要求傳喚相關證人，並由高雄市立凱旋醫院對黃婦做量刑前的社會調查。但檢方認為，這只會拖延訴訟、影響量刑心證，並不可採。
出庭家屬連在庭上表達訴求，持字報的戴姓女子認為黃婦至今沒後悔、沒道歉，如果只以過失來判決，難保不會下一個受害者，請求法官判死，並應徹查防火門被盜的事。伍姓家屬並認為，大樓無防火門、相關單位沒盡到監督責任，也該究辦。
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