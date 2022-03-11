北市9旬宮廟主委報警40萬信徒救濟金被偷 結果搞烏龍⋯

90歲陳姓宮廟主委一時失憶，以為自己將40萬信徒救濟金放在身障電動車前置物籃，騎車回家後，又驚覺40萬不在家中，以為遭竊報警。警方調閱數10支監視器仍沒結果，苦惱案情之餘，決定直奔宮廟辦公室調查，果然發現40萬就放在抽屜內。陳姓主委表示抱歉，感謝警方熱心。

該宮廟位於台北市警大同分局重慶北路派出所轄區，40萬是宮廟欲發放給信徒的救濟金，用牛皮紙袋裝，警方推測陳姓主委年紀大，一時恍神，才沒將40萬拿走。

本月6日下午1點，宮廟信徒帶陳姓主委到派出所報案，陳姓主委稱他是3月4日晚上7點半騎車離開宮廟，警員蔡奇偉從他家附近監視器著手，回溯式的調閱影像，但都無發現異狀。

陳姓主委見案情毫無進展，決定放棄報警，稱自己填補40萬就好。蔡員基於服務精神，仍繼續調閱影像，最後發現陳姓主委離開宮廟當天，手上並無拿任何牛皮紙袋離開。

蔡員察覺有異，直接跟陳姓主委到宮廟，果然在辦公室抽屜發現40萬。陳姓主委感謝之餘，也向警方表示自己疏忽。