「庭院曝曬千元鈔」男見機行搶反被奪回 竊車急逃仍被逮
40多歲李姓男子前天(9日)騎機車行經二崙鄉大同路，發現甫從田裡返家的農夫，將皮夾內因工作受潮的千元鈔及證件，晾曬於自家宅前，李男伺機奪取千元鈔放入口袋，農夫見狀隨即與李男發生拉扯，並趁機將鈔票奪回，李男見事跡敗露趁隙棄車逃逸。
警方獲報後，於兩小時內逮捕嫌疑人。警方詢問李男，棄置機車如何從二崙鄉返回崙背鄉居住地？李男信誓旦旦表示，當然用腳走回來，而且走到腳都受傷了。但當警方拿出李男駕駛自小貨車證據，他才坦承急著離開案發現場，所以又竊取一輛鑰匙插於車上之報廢無牌自小貨車代步。
西螺警察分局分局長吳俊德表示，警方獲報後立即到場釐清案情，比對逃逸路線後在崙背鄉農會旁將該嫌查緝到案，過程僅2小時就將犯嫌依準強盜罪嫌移送法辦。吳俊德也宣導，錢財不露白，離開車子務必將鑰匙帶走，多一分小心，多一分安心。
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