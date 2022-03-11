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波蘭記者批交通紊亂...高雄取締機車上人行道 殘障者叫苦
1名波蘭籍記者在推特社群，貼上機車騎上人行道，批評高雄市交通紊亂，高雄市警局昨天起動員「大執法」，取締機車行駛人行道，首日至少427人受罰。不過同類交通違規行為，早在多年前警方取締時，就曾受身障人士抨擊警方未注重身障者權益，警方今天表示，將通知各單位對身障者只勸導不開單。
據高雄市警局交通大隊統計，去年至今年2月，高雄市共取締機車行駛人行道1萬6611件，昨天再規畫「大執法」勤務，加強取締這類違規，昨天至晚間8點，共取締427件，警方將持續執法以維護用路人權益，並提醒民眾遵守交通規則，如果騎機車須經過人行道，建議以牽行方式移動。
不過，約早在多年前，高雄市警方要求員警嚴格取締機車行駛人行道，執法之初，曾有員警在岡山某公園外取締違規騎士，當時就有人反映，為了載殘障者、老人家或小孩，因為停車位在人行道上，而且人行道有高崁，不可能直接衝下去，離開時遇警方取締，認為警方不通人情。
1名身障者說，他因雙腳不便，改裝機車成為殘障用機車，要停車也必須騎車上人行道，人行道沒停車空間，要上騎樓停車常得通過人行道，質疑說，「難道要我牽車嗎？」。高雄市警交通大隊執法組長鄭德仁說，對於這類特殊狀況，將轉知市府改善工程，也要員警以勸導代替取締。
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