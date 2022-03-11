快訊

俄烏大戰之際看美軍是否協防台灣 美民眾多不願冒險

拒承諾不停電 蘇貞昌反嗆蔣萬安：你承諾反攻大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波蘭記者批交通紊亂...高雄取締機車上人行道 殘障者叫苦

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方規畫「大執法」，嚴格取締機車行駛人行道。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市警方規畫「大執法」，嚴格取締機車行駛人行道。圖／高雄市警交通大隊提供
1名波蘭籍記者在推特社群，貼上機車騎上人行道，批評高雄市交通紊亂，高雄市警局昨天起動員「大執法」，取締機車行駛人行道，首日至少427人受罰。不過同類交通違規行為，早在多年前警方取締時，就曾受身障人士抨擊警方未注重身障者權益，警方今天表示，將通知各單位對身障者只勸導不開單。

據高雄市警局交通大隊統計，去年至今年2月，高雄市共取締機車行駛人行道1萬6611件，昨天再規畫「大執法」勤務，加強取締這類違規，昨天至晚間8點，共取締427件，警方將持續執法以維護用路人權益，並提醒民眾遵守交通規則，如果騎機車須經過人行道，建議以牽行方式移動。

不過，約早在多年前，高雄市警方要求員警嚴格取締機車行駛人行道，執法之初，曾有員警在岡山某公園外取締違規騎士，當時就有人反映，為了載殘障者、老人家或小孩，因為停車位在人行道上，而且人行道有高崁，不可能直接衝下去，離開時遇警方取締，認為警方不通人情。

1名身障者說，他因雙腳不便，改裝機車成為殘障用機車，要停車也必須騎車上人行道，人行道沒停車空間，要上騎樓停車常得通過人行道，質疑說，「難道要我牽車嗎？」。高雄市警交通大隊執法組長鄭德仁說，對於這類特殊狀況，將轉知市府改善工程，也要員警以勸導代替取締。

警方取締機車上人行道，對身障者而言，認為不通人情。示意圖。圖／擷自網路moptt鄉公所
警方取締機車上人行道，對身障者而言，認為不通人情。示意圖。圖／擷自網路moptt鄉公所

人行道 身障者 高雄市

延伸閱讀

波蘭籍記者批高雄機車騎人行道 警方單日取締427件

用眨眼說故事 「不是不會設計展」看見身障者靈魂

高雄市工業及服務業普查處揭牌 將查17.8萬家

麥當勞頭份中央路店生意興隆 機車違停亂象待解決

相關新聞

貨車卡尾...板車駕駛以為車輛故障拖行1公里才發現 釀1死1傷

國道一號苗栗三義北上路段今凌晨發生離奇車禍。一輛板車遭後方貨車追撞時，駕駛以為僅是車輛故障，繼續往前開1公里後下三義交流...

波蘭記者批交通紊亂...高雄取締機車上人行道 殘障者叫苦

1名波蘭籍記者在推特社群，貼上機車騎上人行道，批評高雄市交通紊亂，高雄市警局昨天起動員「大執法」，取締機車行駛人行道，首...

波蘭籍記者批高雄機車騎人行道 警方單日取締427件

一名在高雄生活的波蘭籍記者抱怨在地機車騎士會騎人行道，市長陳其邁要求市警局交大加強取締。交大今天指出，昨天取締機車行駛人...

軍用車變換車道不慎撞轎車 幸無人傷

桃園中壢區昨發生軍用車衝撞轎車事故，疑軍用車從內側車道要變換製外車道時，安全距離沒有掌握好，因此碰撞到轎車，造成轎車打滑...

影／台64線快速道路自撞翻車 男疑擔心酒駕跳橋仍被逮

新北市台64線快速道路今天凌晨發生汽車自撞翻車意外，駕駛王姓男子疑擔心酒駕竟從高架橋上往下跳，被尋獲時因肋骨斷裂緊急送醫...

中山高三義段事故 小貨車衝撞遭拖行1公里1死1傷

國道中山高北上151公里三義路段今晨發生小貨車衝撞拖板車事故，事發後拖板車駕駛以為故障，行駛約1公里直到下三義交流道後發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。