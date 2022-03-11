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貨車卡尾...板車駕駛以為車輛故障拖行1公里才發現 釀1死1傷

聯合報 / 記者劉柏均胡蓬生／台中即時報導

苗栗縣消防隊獲報後，以油壓破壞剪及鐵鍊拖拉，費時約1小時後，將受困的林男、張女救出。圖／民眾提供
苗栗縣消防隊獲報後，以油壓破壞剪及鐵鍊拖拉，費時約1小時後，將受困的林男、張女救出。圖／民眾提供
國道一號苗栗三義北上路段今凌晨發生離奇車禍。一輛板車遭後方貨車追撞時，駕駛以為僅是車輛故障，繼續往前開1公里後下三義交流道查看，卻驚見卡了一輛車，裡頭2人受困已無意識，急忙報警，但男駕駛送醫後仍因傷重不治，另名女乘客則重傷送加護病房。

苗栗消防局今天凌晨3時45分獲報，三義車亭休息站有車禍受困案件。三義消防分隊出動破壞器材車，小貨車車頭嚴重凹陷卡在拖板車後方，消防人員以油壓破壞剪及鐵鍊拖拉，清晨5點35分將受困的林姓駕駛(男、31歲)及張姓乘客(女、35歲)救出；林男到院時已無生命跡象，搶救仍宣告不治，張姓女子骨盆腔和肝臟出血，送加護病房觀察。

國道警方初步調查，黃男(51歲)今晨駕駛拖板車，於國道一號北上151.3公里爬坡外側車道，先感受到後方些許震動，接著隱約聽到異音，以為車輛故障，於是續開約1公里，開下鄰近的三義交流道，於車亭休息站查看。

黃男查看後才發現，拖板車後方竟卡著台貨車，車頭已嚴重變形，夾著2人在車內，緊急報警搶救；苗栗縣消防局獲報後，由三義消防分隊出動破壞器材車，以油壓破壞剪及鐵鍊拖拉，費時約1小時後，將受困的林男、張女救出。林男到院時已無生命跡象，搶救仍宣告不治，張女骨盆腔和肝臟出血，送加護病房觀察。

據了解，黃男拖板車載運著沙拉油，自彰化埔心北上至新北五股，林男駕駛裝滿塑膠臉盆的小貨車，由台中大雅交流道往北，於三義爬坡路段發生意外，無下雨或起霧狀況。國道警方表示，2名駕駛皆無酒駕情形，詳細肇事原因，仍在調查釐清中。

黃男駕駛拖板車，僅感覺後方些許震動，接著隱約聽到異音，原以為車輛故障，查看後才發現卡著輛變形的小貨車。圖／民眾提供
黃男駕駛拖板車，僅感覺後方些許震動，接著隱約聽到異音，原以為車輛故障，查看後才發現卡著輛變形的小貨車。圖／民眾提供
小貨車追撞拖板車力道之大，車頭已嚴重變形，乘客張女重傷醫院治療中，駕駛林男救出後無生命跡象，送醫不治。圖／民眾提供
小貨車追撞拖板車力道之大，車頭已嚴重變形，乘客張女重傷醫院治療中，駕駛林男救出後無生命跡象，送醫不治。圖／民眾提供

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