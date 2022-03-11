影／台64線快速道路自撞翻車 男疑擔心酒駕跳橋仍被逮

新北市台64線快速道路今天凌晨發生汽車自撞翻車意外，駕駛王姓男子疑擔心酒駕竟從高架橋上往下跳，被尋獲時因肋骨斷裂緊急送醫，經抽血轉換酒測值高達1.05毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市台64線快速道路今天凌晨2時許發生汽車自撞翻車意外，駕駛王姓男子疑擔心酒駕從高架橋上往下跳，被尋獲時因肋骨斷裂緊急送醫，經抽血轉換酒測值高達1.05毫克。記者王長鼎／翻攝

新北市海山警分局今天凌晨2時46分獲報，台64線快速道路板橋往三重方向，發生汽車自撞翻車意外，警方及消防人員獲報趕抵現場時，發現車內空無一人，經目擊民眾告知，駕駛王姓男子（32歲）肇事下車後，徒步往三重方向行走數百公尺，在17.2公里處從高架橋往橋下跳。

警方與消防人員於今天凌晨3時40分許在橋下草叢中尋獲，他仍可應答，因肋骨斷裂緊急送往衛生福利部台北醫院救治，無生命危險。

據了解，王男疑擔心酒駕被逮，翻車後才會徒步逃離現場，並從高架橋下往下跳，送醫後經抽血轉換酒測值高達1.05毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，酒駕導致家庭破碎案例層出不窮，千萬不可存有僥倖心態，貪圖方便逞強駕車，警方除持續強化酒駕執法，也會加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等防範措施，請民眾切勿以身試法。