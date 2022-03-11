聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台64線快速道路自撞翻車 男疑擔心酒駕跳橋仍被逮
新北市台64線快速道路今天凌晨發生汽車自撞翻車意外，駕駛王姓男子疑擔心酒駕竟從高架橋上往下跳，被尋獲時因肋骨斷裂緊急送醫，經抽血轉換酒測值高達1.05毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局今天凌晨2時46分獲報，台64線快速道路板橋往三重方向，發生汽車自撞翻車意外，警方及消防人員獲報趕抵現場時，發現車內空無一人，經目擊民眾告知，駕駛王姓男子（32歲）肇事下車後，徒步往三重方向行走數百公尺，在17.2公里處從高架橋往橋下跳。
警方與消防人員於今天凌晨3時40分許在橋下草叢中尋獲，他仍可應答，因肋骨斷裂緊急送往衛生福利部台北醫院救治，無生命危險。
據了解，王男疑擔心酒駕被逮，翻車後才會徒步逃離現場，並從高架橋下往下跳，送醫後經抽血轉換酒測值高達1.05毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方呼籲，酒駕導致家庭破碎案例層出不窮，千萬不可存有僥倖心態，貪圖方便逞強駕車，警方除持續強化酒駕執法，也會加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等防範措施，請民眾切勿以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言