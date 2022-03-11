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新光三越台中店女出納監守自盜 侵占兌幣台150萬被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

新光三越百貨公司台中店財務課出納李女，負責兌幣台零用金供顧客兌幣，因李女發生財務困難，利用兌幣台的作業疏失，從2018年6月間起，涉嫌每月侵占2至3萬元，至2021年8月財務課業務輪動，經財務課金庫經辦楊女及新承接的曾女清點時發現短少，查出共短缺150萬，經該公司報警處理，李女事後還款150萬給公司，台中地檢署今天依業務侵占罪起訴李女。

起訴書指出，李女自2001年至2021年8月間，擔任新光三越百貨公司台中店財務課員，而自2012年1月起擔任出納人員，負責公司現金登記收支，該公司的兌幣台由財務課出納組職員輪值，兌幣台須維持150萬元零用金（包括硬幣、紙鈔）以供顧客兌幣。

若兌幣台零用金未達150萬，值班人員得逕自前往金庫，將客戶兌換紙鈔、硬幣填寫兌換單領取零錢，由警衛開啟金庫大門後，即由值班人員進入，全程無人陪同，而當日下午交接時，依公司規定，由接班的財務課職員進行兌幣台及金庫的清點及核對。

新光三越公司雖頒布財務會計業務規範，但因現金籃零錢較重，清點費時，該課譜員為求便利，均未確實落實作業規範，於清點時僅將金庫前排的紙鈔，並往後推查看是否密實，而零錢籃則僅清點籃數，未依規定進行全盤清點，並報請課長店長簽核。

李女久任財務課員出納組職員，深知財務課於兌幣台的作業疏失，因她於2018年6月間，發生財務困難，利用每月輪值兌幣台的機會，佯裝要將紙鈔換成零錢、或零錢換紙鈔，填寫兌換單後，進入金庫拿取後排的紙鈔或直接拿取零錢的方式，每月侵占2至3萬元。

至2021年8月8日財務課業務輪動，經財務課金庫經辦楊女與新承接的曾女清點金庫庫存硬幣時，發現50元的硬幣短少70萬。楊女即詢問李女，李女坦承侵占，經全面盤點金庫，發現金庫50元硬幣短少70萬、百元鈔短少30萬、顧客保留款短少50萬，合計短少150萬。

新光三越百貨公司台中店財務課出納李女，因她財務困難，涉嫌侵占兌幣台150萬元，台中地檢署今天依業務侵占罪起訴李女。圖／本報資料照
新光三越百貨公司台中店財務課出納李女，因她財務困難，涉嫌侵占兌幣台150萬元，台中地檢署今天依業務侵占罪起訴李女。圖／本報資料照

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