中山高三義段事故 小貨車衝撞遭拖行1公里1死1傷

國道1號北上151公里三義路段11日凌晨發生小貨車衝撞拖板車事故，小貨車車頭嚴重扭曲變形，車內林姓駕駛當場死亡，張姓女乘客重傷送醫。（民眾提供） 中央社 國道中山高北上151公里三義路段今晨發生小貨車衝撞拖板車事故，事發後拖板車駕駛以為故障，行駛約1公里直到下三義交流道後發現車斗掛著小貨車，貨車駕駛及乘客1死1傷。

苗栗縣消防局凌晨3時許接獲通報，指稱三義車亭休息區有事故車輛需要救援，隨即派遣三義消防分隊人車前往查看，抵達現場發現是1輛小貨車緊緊黏在拖板車車斗，小貨車內有駕駛及乘客等2人受困。

三義消防分隊小隊長沈金鋒接受媒體聯訪表示，由於小貨車整個撞進拖板車後方，車頭嚴重扭曲變形，因此馬上使用鐵鍊拖拉，同時動用破壞器材剪開車體，順利救出貨車內1男1女，其中林姓駕駛（31歲）已當場死亡，張姓女乘客（35歲）重傷送醫救治。

拖板車黃姓司機（51歲）向警方表示，他行駛在國道1號北上151公里上坡路段，突然聽到後方傳出異音，感覺車輛出現狀況，但因鄰近三義交流道，且車輛也還可以行進，於是繼續往前行駛約1公里，就近開下國道，前往車亭休息站時，才發現後方掛著1輛小貨車。

國道員警初步調查，滿載沙拉油的拖板車由彰化要前往新北市，意外發生當時行駛於國道最外側爬坡道；至於小貨車為何從後方追撞，以及相關責任歸屬，還要進一步釐清。