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酒醉男騎腳踏車自摔 還不忘索口罩防疫

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄謝姓男子酒後騎腳踏車，因摔倒在地，警察上前關心時，發現謝男一臉醉樣，警方將他攙扶起時，他還記得遵守防疫規定要了口罩酒測後果然酒測值高達每公升0.85毫克，被依法開單舉發。

警方表示，左營警分局四海派出所警員吳俊宏、洪銜鑛，前天晚上9點多在執行取締酒駕勤務時，在左營區軍校路、實踐路口，發現謝男（56歲）先是騎腳踏車逆向，然後自摔，趕緊上前關心。

員警見到謝男一臉醉樣，先是詢問「要不要幫你叫救護車」、「你有喝嗎」，沒想到謝男醉茫茫的站起，先是拍拍衣服，然後叫大聲向旁人索討口罩，表示要注意防疫規定。

隨後在警方實施酒測時，謝男的酒精值高達每公升0.85毫克，超過標準值，謝在聽聞員警要開單罰錢後，還說「我騎腳踏車，不是開車」，警方依規定現場開單告發並勸導勿飲酒騎車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄謝姓男子酒後騎腳踏車，因摔倒在地，警察上前關心時，發現謝男一臉醉樣，警方將他攙扶起。記者邱奕能／翻攝
高雄謝姓男子酒後騎腳踏車，因摔倒在地，警察上前關心時，發現謝男一臉醉樣，警方將他攙扶起。記者邱奕能／翻攝
高雄謝姓男子酒後騎腳踏車，因摔倒在地，警察上前關心時，發現謝男一臉醉樣，警方將他攙扶起。記者邱奕能／翻攝
高雄謝姓男子酒後騎腳踏車，因摔倒在地，警察上前關心時，發現謝男一臉醉樣，警方將他攙扶起。記者邱奕能／翻攝

腳踏車 酒測 口罩

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