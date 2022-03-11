88歲婆婆去哪兒？ 警用「同心圓法」10分鐘內尋獲

台中市南高齡88歲的施姓老婦人，日前未告知家人自行外出透氣，因她患有失智症，曾有多次走失經驗，媳婦發現婆婆不見，在外又找尋未果，急得像熱鍋上的螞蟻。警方獲報後循著家人提供穿著及特徵，於住家周邊來回穿梭尋找，不到10分鐘就在附近工廠大門前發現施姓老婦人身影，媳婦得知找到婆婆，這才放下心中大石頭，大讚警方效率高。

台中市警三分局健康派出所警員盧相佐，3月8日下午接獲報案，林姓婦人至所表示她的婆婆施姓老婦已高齡88歲，平時身體不好均由其照顧，當日下午發現婆婆自己步行外出，至住家周邊均遍尋不著，因婆婆患有失智症狀，擔心其安危也怕她無法自行返家，故至所請警方協尋。

因施姓老婦年邁且距離外出時間不久，警方研判應尚未走遠，便以老婦住家為中心點，逐步向外擴大範圍尋找，依據家人提供之衣著特徵，騎著機車在大街小巷來回穿梭，深怕錯過老婦蹤跡。

不到10分鐘，員警就在距離其住家約百米遠的街口，發現穿著鮮豔綠色上衣的老婦坐在工廠門前的椅子上休息，因其無法陳述身分，便通知林姓婦人前往確認，見到婆婆平安無事，她這才鬆了一口氣，十分感謝警方的協助。