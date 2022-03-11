影／海外捎來幽靈表哥遺產e-mail 警笑：英文啥軟體翻的

台中市民蔡姓男子日前在電子信箱收到自稱菲律賓環球金融銀行寄的E-mail，該銀行向蔡男表示他表哥過世，在銀行有筆遺產，蔡男是唯一合法繼承人，但需要匯入一筆美金7620元啟動遺產帳戶才可得到鉅額遺產，蔡前往銀行要匯款，警發現英文信件文法用語怪異，又夾雜簡體字，研判詐團成員使用翻譯軟體，破綻百出，警表示這是繼承遺產的詐騙手法，成功打消蔡款念頭。

市警五分局文昌派出所巡佐王耕彬、警員涂明玄，於3月7日上午擔服巡邏勤務，接獲轄內玉山銀行報案有民眾疑似遭騙，前往瞭解為蔡姓男子(33歲)日前在電子信箱收到自稱菲律賓環球金融銀行寄的E-mail，該銀行向蔡男表示他表哥過世，在銀行有筆遺產，蔡男是唯一合法繼承人，但需要匯入一筆美金7620元(約新台幣21萬元)啟動遺產帳戶才可得到鉅額遺產。

蔡男不疑有他前往玉山銀行準備匯款。警方聽完蔡男陳述後，直言「好康不會到你啦」，海外遺產、海外投資、海外感情詐騙，都是利用海外這種無法查證的騙術詐財，這是很常見的詐騙手法。又繼續告知這表哥你是否認識？是否見過？是否知道他的存在？如果表哥真的存在，這種遺產處理也是親自過去一趟。蔡男聽完後便不再繼續匯款，減少一筆損失，十分感謝行員機警報警。