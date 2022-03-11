環堤路段1周2起死亡車禍 蘆洲警加強違規取締

有鑑於這月初，新北市蘆洲區環堤大道，一周接連發生兩次死亡車禍，為防止該路段再釀車禍，蘆洲警方針對該路段8項常見違規樣態，派員加強取締，同時請新北市交通局，針對道路設施、道路規劃加強改善，以提升用路人安全環境。

這個月新北市蘆洲區環堤大道，一周內接連發生兩起死亡車禍。包括1日上午10時許，1輛貨車無視號誌燈轉紅，強行駛過蘆洲抽水站旁環堤大道，高速衝撞2部機車，造成1死1傷慘劇。7天後，這月7日下午5時許，69歲李姓男子違規穿越環堤大道，被路經騎士直接撞上，造成李男傷重送醫不治。

有鑑於於一周內，蘆洲環堤大道接連發生2起死亡車禍，經蘆洲警分析，發現環堤大道沿線，常有行人違規穿越道路、汽機車闖紅燈、車輛違規停車等情形，為防範交通事故，遏止違規。