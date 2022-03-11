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影／淡水男被害妄想遭跟蹤 竟揮刺後方騎士多刀致重傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

陳男被害妄想遭人跟蹤，竟持刀揮砍騎士重傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男被害妄想遭人跟蹤，竟持刀揮砍騎士重傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區陳姓男子，被害妄想遭闕姓男子跟蹤，雙方在民權路187巷口爆發激烈口角，並持摺疊刀朝闕男頭、身揮刺受傷，所幸送醫沒有生命危險。警方現場壓制陳男，他語無倫次大喊「那麼多人抓我幹什麼？」連同所持兇刀一併帶回偵辦。警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

經查證，28歲陳姓男子，有多項前科。昨晚近8時許，陳男騎車經過新北市淡水區民權路187巷口，他被害妄想著，尾後騎來的59歲闕男，一路從後跟蹤他。陳男下車爆氣質問，闕男一頭霧水遭陳誣指「跟蹤」，當場不快嗆回，雙方爆發激烈口角、拉扯互毆。

過程中，陳男竟掏出一把折疊刀，朝著闕男頭、身揮刺，造成闕男背部、胸部、臉部、手臂、肩膀等多處刀傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。警方獲報派員趕抵，壓制在場陳男，但陳男情緒失控試圖用力甩脫，遭警喝令「不要再動，雙手往後揹。」

陳男無視仍舊向警大喊「怎麼了啦？」「等一下啦！」「為什麼那麼多人來抓我？」讓警當場爆氣，直接對陳上銬拉起，連同兇刀一併帶回偵辦。偵詢時，陳男辯稱，認為遭闕男一路跟蹤，才會下車質問闕男，兩方爆發激烈衝突，才會氣憤持刀傷人。警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方到場壓制陳男上銬。記者曾伯愷／翻攝
警方到場壓制陳男上銬。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方壓制陳男上銬，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方壓制陳男上銬，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方到場壓制陳男上銬。記者曾伯愷／翻攝
警方到場壓制陳男上銬。記者曾伯愷／翻攝
陳男所持兇刀。記者曾伯愷／翻攝
陳男所持兇刀。記者曾伯愷／翻攝
警消協助闕姓騎士送醫。記者曾伯愷／翻攝
警消協助闕姓騎士送醫。記者曾伯愷／翻攝
陳男被害妄想遭人跟蹤，竟持刀揮砍騎士重傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男被害妄想遭人跟蹤，竟持刀揮砍騎士重傷。記者曾伯愷／翻攝
警詢後，依殺人未遂罪嫌移送陳男法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後，依殺人未遂罪嫌移送陳男法辦。記者曾伯愷／翻攝

淡水 殺人

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