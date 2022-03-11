影／淡水男被害妄想遭跟蹤 竟揮刺後方騎士多刀致重傷

陳男被害妄想遭人跟蹤，竟持刀揮砍騎士重傷。記者曾伯愷／翻攝 新北市淡水區陳姓男子，被害妄想遭闕姓男子跟蹤，雙方在民權路187巷口爆發激烈口角，並持摺疊刀朝闕男頭、身揮刺受傷，所幸送醫沒有生命危險。警方現場壓制陳男，他語無倫次大喊「那麼多人抓我幹什麼？」連同所持兇刀一併帶回偵辦。警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

經查證，28歲陳姓男子，有多項前科。昨晚近8時許，陳男騎車經過新北市淡水區民權路187巷口，他被害妄想著，尾後騎來的59歲闕男，一路從後跟蹤他。陳男下車爆氣質問，闕男一頭霧水遭陳誣指「跟蹤」，當場不快嗆回，雙方爆發激烈口角、拉扯互毆。

過程中，陳男竟掏出一把折疊刀，朝著闕男頭、身揮刺，造成闕男背部、胸部、臉部、手臂、肩膀等多處刀傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。警方獲報派員趕抵，壓制在場陳男，但陳男情緒失控試圖用力甩脫，遭警喝令「不要再動，雙手往後揹。」