聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淡水男被害妄想遭跟蹤 竟揮刺後方騎士多刀致重傷
新北市淡水區陳姓男子，被害妄想遭闕姓男子跟蹤，雙方在民權路187巷口爆發激烈口角，並持摺疊刀朝闕男頭、身揮刺受傷，所幸送醫沒有生命危險。警方現場壓制陳男，他語無倫次大喊「那麼多人抓我幹什麼？」連同所持兇刀一併帶回偵辦。警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。
經查證，28歲陳姓男子，有多項前科。昨晚近8時許，陳男騎車經過新北市淡水區民權路187巷口，他被害妄想著，尾後騎來的59歲闕男，一路從後跟蹤他。陳男下車爆氣質問，闕男一頭霧水遭陳誣指「跟蹤」，當場不快嗆回，雙方爆發激烈口角、拉扯互毆。
過程中，陳男竟掏出一把折疊刀，朝著闕男頭、身揮刺，造成闕男背部、胸部、臉部、手臂、肩膀等多處刀傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。警方獲報派員趕抵，壓制在場陳男，但陳男情緒失控試圖用力甩脫，遭警喝令「不要再動，雙手往後揹。」
陳男無視仍舊向警大喊「怎麼了啦？」「等一下啦！」「為什麼那麼多人來抓我？」讓警當場爆氣，直接對陳上銬拉起，連同兇刀一併帶回偵辦。偵詢時，陳男辯稱，認為遭闕男一路跟蹤，才會下車質問闕男，兩方爆發激烈衝突，才會氣憤持刀傷人。警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言