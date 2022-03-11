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桃園一夜2嚴重火警 永光化學廠、美福倉儲起火燃燒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市觀音區上市公司永光化學第三廠昨陷入火海，永光今發出重訊表示對財物、業務無重大影響；同時間昨晚10點多蘆竹區的美福倉儲也起火燃燒，消防出動56名人力、21輛消防車到場灌救，發現倉儲的4樓延燒至5樓，所幸沒有人員受傷受困，詳細起火原因有待釐清。

桃園市消防局指出，昨晚10點多蘆竹區長安路二段的美福倉儲傳出火警，現場是地上7層樓建築，初判第4層樓的低溫倉儲區起火，並延燒至第5層，火勢大約在深夜11點多控制，沒有人員受傷受困。

由於昨晚9點多觀音區的永光化學（1711）第三廠陷入火海，6樓鋼筋水泥建築陷入全面燃燒，還好同樣沒有人員受困傷亡，但一夜兩起重大火警已經讓桃園市消防人員疲於奔命。

對此，永光今天也發出重訊，表示因三廠L棟反應釜作業過程發生溶劑突沸，導致旁邊電磁閥起火，延燒至中間體儲存區及L棟1至4樓部份設備，幸未波及其他廠房。

永光說，員工依緊急應變指揮滅火並通知消防隊前來處理，初步估對全公司產能損失少於5%，客戶供貨目前暫無影響，具體情形尚待評估，另公司有投保火險，理賠金額尚待評估，初步估計對財物、業務無重大影響。

美福倉儲。記者曾健祐／翻攝
美福倉儲。記者曾健祐／翻攝
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美福倉儲。記者曾健祐／翻攝
美福倉儲。記者曾健祐／翻攝

桃園 建築

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