台南沿海遼闊警力少 組「無人機巡邏隊」投入打擊犯罪
台南市將軍、北門等沿海地區遼闊、市警局長方仰寧擔心管區學甲警分局員警較少、巡邏密度不足，將成為治安死角，指示分局成立「警用遙控無人機巡邏編組」；學甲分局上午表示，昨天員警在沿海地區演練實測，發現無人機能克服地勢阻礙，大幅縮短巡邏時間，增強偵防打擊犯罪能力。
台南沿海有許多填海而成的海埔新生地，加上急水溪、將軍溪貫穿大片空地農田及漁塭，警方巡邏常常力有未逮。學甲分局長蔡宗昌表示，已挑選員警培訓，熟悉無人機法規及飛行操作技巧，員警昨前往北門區沿海一帶演練操控無人機，日後針對人煙稀少且不易到達的鐵皮屋丶無人空屋丶工寮、漁港及海埔地等犯罪風險區域偵察，能使犯罪活動無所遁形。另在攻堅、大型活動等蒐證勤務也可靈活運用，做到「3D警力全方位執法」，提升偵防效能。
學甲分局表示，為因應傳統犯罪型態逐漸轉變成立無人機專案小組，為治安注入新能量，利用無人機補強傳統員警巡邏不足，「對想要來沿海海埔地犯罪者，學甲分局必能給予迎頭痛擊丶繩之於法」。
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