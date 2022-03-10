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假檢警稱贓款流進你帳戶 婦急交錢警及時攔阻
鐵路警察局前晚獲報，板橋車站內有一名婦人將金融卡放置在車站置物櫃，疑有異狀，員警到場關懷，發現婦人是遭假檢警詐騙，差點就將內含50萬元的金融卡和帳戶密碼交出，所幸警方及時攔阻，才保住婦人積蓄。
警方表示，鐵路警察局台北分局板橋分駐所，3月8日晚上6時許接獲板橋車站內商家報案，指劉姓婦人形跡可疑，要將證件放在置物櫃內，員警受理後到場關懷，發現劉婦，是遭受假檢警詐騙，正準備將3張金融卡（共含50萬元）轉交給騙徒。
員警發現，騙徒將LINE名稱修改為「110」，主動聯絡劉婦，自稱是某地檢署檢察官，指有在逃歹徒將錢匯進劉婦帳戶，劉婦必須交出相關帳戶金融卡，配合調查並監管帳戶，才能免於追訴。
劉婦聽聞不疑有他，依照騙徒指示準備交出金融卡，所幸員警及時攔阻，才保住辛苦積蓄。警方說，檢察官辦案不會透過LINE網路指示及凍結帳戶或要求金融卡密碼等方式辦案，詐騙手法層出不窮，民眾應時刻小心查證。
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