北市水快車潮驚見67歲鐵馬男 暖警馳援助返家

北市67歲張姓男子日前騎自行車獨自外出散心，卻不慎誤闖水源快速道路，適逢下班尖峰車潮、險象環生，警方獲報立即到場將他帶回派出所，並聯繫家屬助他安全返家。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下思源街派出所日前接獲民眾報案，稱有名男子騎自行車誤上水源快速道路，員警吳征衛和江易憲立即趕赴現場處理。

警方到場後發現，在川流不息的下班車潮中，有名男子賣力騎著自行車穿梭於水源快速道路上，車況相當危險，員警擔憂男子安全便趨前攔停，並將男子帶回派出所照顧。

員警透過關懷提問得知，67歲張姓男子是獨自從北市信義區住家騎自行車外出，想到河濱公園吹風散心，不料卻誤闖水源快速道路、身陷險境，隨後也從張男自衣服口袋所取出的卡夾，得知其家人聯絡電話並取得聯繫。

張男的女兒隨後趕到派出所表示，其父平日傍晚習慣騎自行車外出運動，但沒想到這次卻騎到離家如此遠之處，甚至還誤上快速道路，幸好只是虛驚一場，同時也感謝警方的熱心協助，讓迷途的父親能平安返家。