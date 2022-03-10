金門男昏迷無呼吸心跳 消防員CPR從死神手裡搶救成功

一名年約30多歲的男子日前騎車至金城鎮模範街，因不明原因突然倒臥路中，男子疑似無呼吸心跳，指揮中心立即派遣救護車前往救援，並執行DA-CPR（線上指導心肺復甦術），以電話指導現場民眾執行CPR急救，才成功挽救一條年輕的生命，男子經治療後，目前已恢復健康，男子今也特別前往金城消防分隊，對當時執行勤務的救護人員表達感謝之意。

金門縣消防局表示，金城消防分隊於2月執行OHCA(到院前心肺停止)緊急救護案件，在迅速啟動生命之鏈後，成功挽救一條年輕的生命，救災救護指揮中心當時接獲民眾報案，指稱金城鎮模範街有一名男子倒臥於路中，疑無呼吸心跳。

金城消防分隊救護車獲報前往救援，先以電話指導現場民眾執行CPR急救，以提高救活率，由於現場為人來人往的老街，熱心的民眾先後接手協助CPR胸外按壓，直至救護人車抵達。

金城消防分隊隊員林健益、王俊惟、鳳凰志工陳孟麒到達救護現場後立即評估患者生命徵象為無呼吸無脈博，利用AED（自動體外去顫器）評估分析後給予電擊一次，救護員並立即架設LUCAS(自動體外心肺復甦機)、置入喉頭罩呼吸道及BVM正壓給氧，由於現場巷道狹小且道路兩側停滿機車，所幸有熱心民眾幫忙移車淨空走道，讓救護車能迅速將患者送往金門醫院救治。

在救護車送醫途中，又執行第二次電擊，患者多次出現脈搏後又停止，在救護員持續不斷努力的搶救下，終於在到院前恢復呼吸及心跳，成功的挽回一條寶貴的生命。

該名男子今天也特別前往救護車出勤的金城消防分隊，對當時執行勤務的救護人員表達感謝之意，救護人員都表示，能發揮自己平時所學的專業知識與技能並成功救回人命，做了一件功德事，辛苦訓練是有代價的；該名男子現場也要求學習CPR，希望在危急時刻，也能發揮一己之力，幫助他人。