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華夏投資前總經理夜店返家與運將吵架 罵警Fxxk獲緩起訴
華夏投資公司前總經理董宋元，去年搭計程車與駕駛吵架，兩人驅車前往信義分局三張犁派出所，警方受理報案要求董出示身分證件，董竟一陣臭罵「Fuck」等髒話，遭依妨害公務等罪逮補送辦。事後，他與3名警察和解各賠10萬元，台北地檢署今給予緩起訴處分。
檢方調查，2021年11月17日凌晨11點57分至18日0點27分，董宋元離開台北市信義區夜店，準備計程車回家時，在車上為路線問題和司機發生爭執。董不滿準備下車，司機要求支付車資，雙方發生爭執，駕駛便驅車前往信義分局三張犁派出所報案。
豈料，當員警向董索取身分證件時，董認為自己是報案人，不應該被要求提供身分證，披頭蓋臉一陣臭罵「Fuck、雞巴、雞巴阿幹、媽幹靠北阿、他媽幹、靠北、他媽的、態度太雞歪了、雞巴人你最壞」，因此被依妨害公務、公然侮辱等罪逮捕。
事後，董與才姓、楊姓、陳姓3名警察調解成功，3警同意撤回公然侮辱告訴，至於非告訴乃論的妨害公務罪，則給予緩起訴處分，期間1年，條件為董必須依約支付3警每人各10萬元賠償金。
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