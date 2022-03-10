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宜蘭台中兩地挖礦 4人賺12萬...台電要追討竊電費375萬

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

金融市場近年興起虛擬貨幣，投資人趨之若鶩，還興起挖礦潮。劉男為首的4人集團，去年7月起以宜蘭頭城一家洗車廠掩護，竊電挖礦牟利，其中一對夫妻更早於6月在台中租房從事不法。宜蘭檢警獲報，去年10月、今年1月先後破獲，查扣143台礦機等物，經查竊電金額達375萬元；檢方今偵結，依加重竊取電能罪嫌起訴4人。

宜蘭37歲劉姓主嫌在林嫌牽線下，認識36歲黃男、對挖礦素有專攻的40歲李男，便夥同挖礦牟利。劉嫌找了宜蘭頭城的洗車場為掩護、李男提供礦機、私接電源等裝備和材料，黃男花約60台買礦機到場裝設，林嫌則保管挖得虛擬貨幣的錢包，用以兌換現金後分利。

由於礦機運作耗電量大，劉嫌等人為減少電費支出成本，去年7月持工具破壞洗車廠的水泥地面，割開台電輸電線，並私接電源作為挖礦使用。台電人員發現變電箱電流異常大量報案，警方去年11月16日前往搜索，當場查扣119台礦機、網路分享機、私接電纜線等物；經查竊電金額逾209萬元。

其中，夫妻檔李男、梁女自去年6月中旬，就在台中租鐵皮屋偷接電挖礦，警方1月18日到場搜索，扣得24台礦機、電腦主機、螢幕、虛擬貨幣錢包等物，竊電不法利益逾165萬元。

宜蘭警方表示，兩次查緝行動，查獲劉嫌共4人，扣得143台挖礦機，以及虛擬貨幣的比特幣、乙太幣、狗狗幣、大零幣、泰達幣、萊特幣等贓證物，計算當時不法獲利近12萬元，未查扣到的數量恐更多，全案依法移送宜蘭地檢署偵辦。檢方偵查後認為，4人均涉犯刑法加重竊取電能罪嫌，依法提起公訴。台電將依法追償375萬元的電費。

警方兩次查緝行動，共扣得143台挖礦機等贓證物。記者林佳彣／攝影
警方兩次查緝行動，共扣得143台挖礦機等贓證物。記者林佳彣／攝影
警方兩次查緝行動，共扣得143台挖礦機，以及比特幣、泰達幣、乙太幣等虛擬貨幣等贓證物。記者林佳彣／攝影
警方兩次查緝行動，共扣得143台挖礦機，以及比特幣、泰達幣、乙太幣等虛擬貨幣等贓證物。記者林佳彣／攝影

宜蘭 虛擬貨幣 台電

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