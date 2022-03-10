騎士沒待轉慘被闖紅燈機車直撞 網友：三寶撞三寶

桃園吳姓男子騎機車經龜山區萬壽路未依兩段式左轉，原想趁紅燈時直接穿越馬路，未料對向的曾姓男子也搶快闖紅燈，疑似車速快來不及反應2人直接相撞，機車車殼毀損散落一地，曾也腳骨折送醫治療，有民眾將影片PO上網，網友直言2人都違規「三寶撞三寶」。

桃園市警局龜山分局初步調查，吳男（28歲）今天早上7點多騎車經萬壽路一段、自由街口往新北方向時，因為沒有依兩段式左轉，就直接把車騎到分隔島旁等候，燈號變換後就直接起步要穿越馬路。

未料吳男才剛催油門，曾姓騎士（28歲）延萬壽路往桃園方向經過，但當時路口已經轉成紅燈，曾卻想搶快直接闖過去，結果就直接撞上吳男，曾男的機車還因猛烈撞擊力道，在空中轉了近360度，最後2人都受傷倒在地上。