快訊

戰爭以來首次最高級別會晤 路透：俄烏外長開始會談

303大停電現場還原 興達電廠「關鍵22分鐘」畫面首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士沒待轉慘被闖紅燈機車直撞 網友：三寶撞三寶

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子騎機車經龜山區萬壽路未依兩段式左轉，原想趁紅燈時直接穿越馬路，未料對向的曾姓男子也搶快闖紅燈，疑似車速快來不及反應2人直接相撞，機車車殼毀損散落一地，曾也腳骨折送醫治療，有民眾將影片PO上網，網友直言2人都違規「三寶撞三寶」。

桃園市警局龜山分局初步調查，吳男（28歲）今天早上7點多騎車經萬壽路一段、自由街口往新北方向時，因為沒有依兩段式左轉，就直接把車騎到分隔島旁等候，燈號變換後就直接起步要穿越馬路。

未料吳男才剛催油門，曾姓騎士（28歲）延萬壽路往桃園方向經過，但當時路口已經轉成紅燈，曾卻想搶快直接闖過去，結果就直接撞上吳男，曾男的機車還因猛烈撞擊力道，在空中轉了近360度，最後2人都受傷倒在地上。

警方獲報到場，發現曾男腳骨折、吳也全身多處擦挫傷，2人酒測值均為0，現已調閱監視器釐清雙方肇責；有民眾將事發經過影片PO上網，網友紛紛表示「看到三寶撞三寶」、「不遵守交通規則用路人最美的下場」。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

桃園

延伸閱讀

影／清潔婦騎車逆向疑腳拐路面暴衝撞瑪莎拉蒂 送醫不治

《三十九》灑狗血？「韓劇有3寶」絕症、車禍都出現 就問田美都難不成還要失憶嗎？

影／驚悚！蘆洲死亡車禍畫面曝光 貨車闖紅燈奪命

Faye明台中開唱緊張又興奮 練團「三寶」不離身

相關新聞

貝里斯籍貨輪卡台東尚未脫淺 12日卸載貨物再拖救

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」3月8日擱淺在台東富岡漁港外，經交通部航港局協調下，由亞洲打撈公司所屬拖船於昨天和今...

宜蘭台中兩地挖礦 4人賺12萬...台電要追討竊電費375萬

金融市場近年興起虛擬貨幣，投資人趨之若鶩，還興起挖礦潮。劉男為首的4人集團，去年7月起以宜蘭頭城一家洗車廠掩護，竊電挖礦...

騎士沒待轉慘被闖紅燈機車直撞 網友：三寶撞三寶

桃園吳姓男子騎機車經龜山區萬壽路未依兩段式左轉，原想趁紅燈時直接穿越馬路，未料對向的曾姓男子也搶快闖紅燈，疑似車速快來不...

金門男昏迷無呼吸心跳 消防員CPR從死神手裡搶救成功

一名年約30多歲的男子日前騎車至金城鎮模範街，因不明原因突然倒臥路中，男子疑似無呼吸心跳，指揮中心立即派遣救護車前往救援...

華夏投資前總經理夜店返家與運將吵架 罵警Fxxk獲緩起訴

華夏投資公司前總經理董宋元，去年搭計程車與駕駛吵架，兩人驅車前往信義分局三張犁派出所，警方受理報案要求董出示身分證件，董...

影／聯結車國道起火 駕駛急逃...車頭瞬燒成廢鐵

孫姓聯結車駕駛，今天下午1時許，行經國道一號北向24.9公里處，聽到車頭有異音還冒煙，孫男趕緊停靠路肩下車察看，孰料，車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。