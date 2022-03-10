影／聯結車國道起火 駕駛急逃...車頭瞬燒成廢鐵

孫姓聯結車駕駛，今天下午1時許，行經國道一號北向24.9公里處，聽到車頭有異音還冒煙，孫男趕緊停靠路肩下車察看，孰料，車頭便竄出火苗，短短不到7分鐘就燒成廢鐵，詳細的起火原因，仍待火調人員調查釐清。

經查證，57歲孫姓聯結車駕駛，今天下午駕駛一輛聯結車，從新北市林口區開上國道一號高速公路，準備前往基隆卸貨。孰料，途中行經國道1號北向24.9公里處，就聽到車頭下方發出異樣聲響，還冒出絲縷灰煙，孫男立即將車停靠路肩，旋即下車察看。