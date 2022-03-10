影／聯結車國道起火 駕駛急逃...車頭瞬燒成廢鐵
孫姓聯結車駕駛，今天下午1時許，行經國道一號北向24.9公里處，聽到車頭有異音還冒煙，孫男趕緊停靠路肩下車察看，孰料，車頭便竄出火苗，短短不到7分鐘就燒成廢鐵，詳細的起火原因，仍待火調人員調查釐清。
經查證，57歲孫姓聯結車駕駛，今天下午駕駛一輛聯結車，從新北市林口區開上國道一號高速公路，準備前往基隆卸貨。孰料，途中行經國道1號北向24.9公里處，就聽到車頭下方發出異樣聲響，還冒出絲縷灰煙，孫男立即將車停靠路肩，旋即下車察看。
怎知，孫男才跳下車察看，車頭就竄出火苗，隨即陷入火海一片，短短不到7分鐘，車頭燒成廢鐵。警消獲報派員趕抵灌救，火勢25分鐘控制，所幸孫男即時逃生沒有受傷，現場也未波及其他路過人車，詳細的起火原因，仍待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言