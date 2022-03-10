高雄騎士人行道飆車嚇壞波蘭記者 交大下令：嚴格取締

在高雄生活的波蘭記者Tomasz Śniedziewski，在推特上發文及影片，直指高雄交通很亂，人行道上不僅機車騎很快，他還多次被按喇叭驅趕，還有騎士在背後催油門逼他讓路，市長陳其邁今聞訊痛斥騎士「很不應該」，高雄市警局交通大隊下令各單位加強取締，保障行人安全。

警方指出，高市2021年取締機車行駛人行道共計14480件，其中有92件致人受傷，今年1月統計至2月共取締2131件。交大根據高雄市人行道違規的熱點，主要以大中和華夏路口、中山一和二路段、民族路段、中正三和四路段以及五福二路段，主要是附近商辦、銀行多，民眾貪圖便利而騎上人行道。

警方表示，人行道主要供人行走，如機車行駛人行道可依違反道路交通管理處罰條例第45條，處600至1800元罰鍰，汽車也處同樣罰則，呼籲民眾遵守交通規則，另如有停車需求，需經過人行道，建議以牽行方式移動，以免受罰。

在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski在推特發文說，自己在高雄人行道上遇到機車族飆速的困擾，希望高雄市政府能注意到並解決這個問題。影片中的機車在人行道上快速行駛，還快到在邊崁騰空頓了一下。