男為愛投資拿30萬買虛擬幣 一問三不知警成功勸阻

高雄彭姓老翁透過通訊軟體Line認識1名女網友，對方用曖昧話語誆騙彭翁，要求他花30萬元購買虛擬貨幣，結果虛擬貨幣交易所員工認為彭翁對於虛擬貨幣一問三不知通知警方下，警員成功勸阻，讓彭打消念頭。

警方表示，前天中午12點多時，彭翁（68歲）走進某間虛擬貨幣交易所，向內部員工表示要購買30萬元的虛擬貨幣，只是交易所員工認為彭翁已經年過6旬，追問關於虛擬貨幣的訊息都一問三不知，認為有異狀，找來新興警分局自強路派出所警員到場。

當自強所警員到場時，彭翁一開始表現出抗拒，表明單純就是投資，警員只好耐心向彭講解詐騙手法，並說明相關案例。

這時彭翁才醒悟，向警方出示與女網友的Line對話，並說雖然這名網友他從未見過，但是他已與該女網友聊了1年多；員警一見對話內容更加確信這是典型詐騙手法，藉由每日噓寒問暖、曖昧用字遣詞，讓被害人身陷其中。