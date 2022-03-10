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桃園父載子機車爆胎卡路中 幼兒嚇哭警助臂力解虛驚
桃園市34歲葉姓男子今天上午騎機車載4歲幼兒，前往龍潭市區幼兒園，行經龍潭區中興路、大昌路口停等紅燈時，突然發現機車爆胎漏氣卡在路中，當時車多，他抱起幼兒、一面牽騎機車，後方車輛綠燈不耐猛按喇叭，「叭叭叭」嚇哭幼兒，警員巡邏經過，誤以為「事故」上前盤查，發現竟是葉男載幼兒機車故障虛驚。
龍潭警方表示，葉男機車爆胎沒氣，機車上幼兒嚇哭，葉男慌張不知所措，正好龍潭交通分隊警員林家豪巡邏經過，問明原委後，協助安撫幼兒，合力牽拉機車至龍潭分隊，員警檢修竟是機車輪胎鋼圈老舊變形漏氣，拿出電動打氣機充氣後，排除機車故障，並請葉男抽空檢修機車處理。葉男幼兒離開前，童語「我要去上課，謝謝警察叔叔」，員警開心揮手。
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