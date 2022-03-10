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連高中生通勤腳踏車也不放過 竊嫌瞎扯油價飛漲要代步

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南市區2名新化高中學生，每天騎腳踏車到中西區中華西路段大賣場旁停放，轉乘校車通勤上學，7日代步腳踏車卻不翼而飛，報警處理，台南市警二分局據報後，調閱監視器清查可疑人物，花了2天從機車騎士衣服比對出犯嫌，緝捕到案，起獲2輛失竊腳踏車，通知學生領回時喜出望外，員警也忘記2天奔波的辛勞。

65歲張姓男子沒想到員警神通廣大的找上門，他說，油價飛漲，順手將腳踏車騎走代步。然而，沒有前科紀錄的他，何以一次偷2輛腳踏車，難道要給妻子的騎嗎？他否認，堅稱只是用來代步，不是偷竊

第二分局中正所員警獲報後展開調查，發現張男是騎乘機車四處尋找目標，眼見停放路旁腳踏車未上鎖，先將機車停放路邊，再快速竊騎腳踏車離開現場後，食髓知味再返回原處，以相同方式竊取第2輛腳踏車得逞。

當員警得知失竊腳踏車是學生每日上學代步工具，鍥而不捨的從案發地點逐一往外查訪，進而鎖定張男及住處，昨日在其住處尋獲遭竊腳踏車，並依竊盜罪嫌將張男移送法辦。學生及家長得知腳踏車失而復得笑逐顏開，開心把腳踏車領回，再三向警察哥哥致謝。

警方調查，張男是騎乘機車四處尋找目標，眼見停放路旁腳踏車未上鎖，先將機車停放路邊，再快速竊騎腳踏車離開現場。記者邵心杰／翻攝
警方調查，張男是騎乘機車四處尋找目標，眼見停放路旁腳踏車未上鎖，先將機車停放路邊，再快速竊騎腳踏車離開現場。記者邵心杰／翻攝
員警得知失竊腳踏車是學生每日上學代步工具，鍥而不捨的從案發地點逐一往外查訪，進而鎖定張男及住處，昨日在其住處尋獲遭竊腳踏車。記者邵心杰／翻攝
員警得知失竊腳踏車是學生每日上學代步工具，鍥而不捨的從案發地點逐一往外查訪，進而鎖定張男及住處，昨日在其住處尋獲遭竊腳踏車。記者邵心杰／翻攝
張姓男子食髓知味再返回原處，以相同方式竊取第2輛腳踏車得逞，到案後竟瞎扯油價飛漲要代步。記者邵心杰／翻攝
張姓男子食髓知味再返回原處，以相同方式竊取第2輛腳踏車得逞，到案後竟瞎扯油價飛漲要代步。記者邵心杰／翻攝

腳踏車 台南 偷竊

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