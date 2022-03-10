台南男已被騙142萬 還要解除130萬定存匯給「女友」

台南市山上區陳姓男子被網路「女友」騙走近150萬，昨天又到山上郵局解除定存130萬後要馬上匯款；因狀況不常見，郵局立即通知新化警分局山上分駐所可能遭詐騙；山上分駐所所長黃志成、副所長林政輝、警員周政男及時到場勸說阻止。

陳姓男子稱2月20日透過網路交友軟體cheers，認識「林姓女網友」互加LINE，相談甚歡「成為男女朋友」後，先在3月2日、7日林女分別以房屋修繕、借朋友錢等理由要陳男匯款60萬、82萬8千元。

陳男被騙竟然未察覺，接著昨天對方又要他投資「樂天外匯」、因投資外幣需再匯款，陳男赴山上郵局欲解除定存再匯款時，行員通報警方，及時阻止陳男再匯款；先前遭詐142萬8千元警方偵辦中。