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台南男已被騙142萬 還要解除130萬定存匯給「女友」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市山上區陳姓男子被網路「女友」騙走近150萬，昨天又到山上郵局解除定存130萬後要馬上匯款；因狀況不常見，郵局立即通知新化警分局山上分駐所可能遭詐騙；山上分駐所所長黃志成、副所長林政輝、警員周政男及時到場勸說阻止。

陳姓男子稱2月20日透過網路交友軟體cheers，認識「林姓女網友」互加LINE，相談甚歡「成為男女朋友」後，先在3月2日、7日林女分別以房屋修繕、借朋友錢等理由要陳男匯款60萬、82萬8千元。

陳男被騙竟然未察覺，接著昨天對方又要他投資「樂天外匯」、因投資外幣需再匯款，陳男赴山上郵局欲解除定存再匯款時，行員通報警方，及時阻止陳男再匯款；先前遭詐142萬8千元警方偵辦中。

新化警分局長蘇政敏表示，透過網路交友、利用被害人惻隱之心誆騙匯款已是老梗，但仍有不少宅男受詐騙，呼籲民眾接到類似電話，務必經過仔細查證，如有任何疑問也可隨時撥打165反詐騙專線或110電話向警方諮詢，減低遭詐騙風險，財產安全才有保障。

山上區陳男已被騙142萬，還要解除130萬定存匯給「女友」，員警攔阻。記者周宗禎／翻攝
山上區陳男已被騙142萬，還要解除130萬定存匯給「女友」，員警攔阻。記者周宗禎／翻攝
山上區陳男已被騙142萬，還要解除130萬定存匯給「女友」，員警攔阻。記者周宗禎／翻攝
山上區陳男已被騙142萬，還要解除130萬定存匯給「女友」，員警攔阻。記者周宗禎／翻攝
山上區陳男已被騙142萬，還要解除130萬定存匯給「女友」，員警攔阻。記者周宗禎／翻攝
山上區陳男已被騙142萬，還要解除130萬定存匯給「女友」，員警攔阻。記者周宗禎／翻攝

詐騙 郵局

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