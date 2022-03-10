快訊

直播／高端打青少年食藥署不給過？ 指揮中心14時說明

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了 捐款援助烏克蘭人民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑白切吃到一半...共享機車直撞 澳門女大生：路況不熟

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

梁姓女子昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女一同返家，途中行經新北市新店區寶慶街時，因不明原因暴衝，機車一路衝撞路邊坐在外面吃「黑白切」的客人，所幸梁女撞上後停下，傷者無大礙。警方趕抵，她供稱因路況不熟，機車才不慎失控。

警方昨天晚上8點41分獲報，寶慶街和寶元路交叉口出車禍，有機車衝入路邊黑白切攤販，派員趕抵。經查，梁女（20歲，澳門籍）因路況不熟，急忙右轉時幅度過大，不慎失控才波及正在吃黑白切的李姓男子（55歲）。

梁女肇事後嚇的不知所措，機車後座的陳女（20歲，澳門籍）也急忙下車道歉，所幸被撞的李男僅有身體左後側擦挫傷，並無大礙。警方調查，梁女有駕照、無酒駕，當時騎車載陳女一起返回師大租屋處，後續依車禍案件處理。

澳門籍梁女昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女回師大租屋處，途中暴衝撞上路邊正在吃黑白切的客人。記者翁至成／翻攝
澳門籍梁女昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女回師大租屋處，途中暴衝撞上路邊正在吃黑白切的客人。記者翁至成／翻攝
澳門籍梁女昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女回師大租屋處，途中暴衝撞上路邊正在吃黑白切的客人。記者翁至成／翻攝
澳門籍梁女昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女回師大租屋處，途中暴衝撞上路邊正在吃黑白切的客人。記者翁至成／翻攝
澳門籍梁女昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女回師大租屋處，途中暴衝撞上路邊正在吃黑白切的客人。記者翁至成／翻攝
澳門籍梁女昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女回師大租屋處，途中暴衝撞上路邊正在吃黑白切的客人。記者翁至成／翻攝

車禍 駕照

延伸閱讀

專家：香港疫情上升趨勢已被遏制

BIGBANG回歸T.O.P解約香港登封 自曝曾尋死、今如重生

重申撐香港 蔡英文推薦「反送中」紀錄片時代革命

香港2年半人口淨流出25萬 外企辦事處少2萬家

相關新聞

國道1號台南下營交流道轎車追撞工程車 車流回堵數公里

國道1號中山高台南下298公里，下營路段，上午8點50分左右又發生追撞工程車事故，正在施工的工程車遭轎車自後方追撞，肇事...

台南男遭債主揪眾圍毆亂棒打死 4嫌最重判9年

王姓男子等人與鄭姓男子因債務糾紛，去年6月22日晚間王男等5人將他載往虎頭埤山區討債未果，分持鋁棒等器械圍毆，得知鄭男與...

男為愛投資拿30萬買虛擬幣 一問三不知警成功勸阻

高雄彭姓老翁透過通訊軟體Line認識1名女網友，對方用曖昧話語誆騙彭翁，要求他花30萬元購買虛擬貨幣，結果虛擬貨幣交易所...

桃園父載子機車爆胎卡路中 幼兒嚇哭警助臂力解虛驚

桃園市34歲葉姓男子今天上午騎機車載4歲幼兒，前往龍潭市區幼兒園，行經龍潭區中興路、大昌路口停等紅燈時，突然發現機車爆胎...

台南男已被騙142萬 還要解除130萬定存匯給「女友」

台南市山上區陳姓男子被網路「女友」騙走近150萬，昨天又到山上郵局解除定存130萬後要馬上匯款；因狀況不常見，郵局立即通...

黑白切吃到一半...共享機車直撞 澳門女大生：路況不熟

梁姓女子昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女一同返家，途中行經新北市新店區寶慶街時，因不明原因暴衝，機車一路衝撞路邊坐在外面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。