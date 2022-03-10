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黑白切吃到一半...共享機車直撞 澳門女大生：路況不熟
梁姓女子昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女一同返家，途中行經新北市新店區寶慶街時，因不明原因暴衝，機車一路衝撞路邊坐在外面吃「黑白切」的客人，所幸梁女撞上後停下，傷者無大礙。警方趕抵，她供稱因路況不熟，機車才不慎失控。
警方昨天晚上8點41分獲報，寶慶街和寶元路交叉口出車禍，有機車衝入路邊黑白切攤販，派員趕抵。經查，梁女（20歲，澳門籍）因路況不熟，急忙右轉時幅度過大，不慎失控才波及正在吃黑白切的李姓男子（55歲）。
梁女肇事後嚇的不知所措，機車後座的陳女（20歲，澳門籍）也急忙下車道歉，所幸被撞的李男僅有身體左後側擦挫傷，並無大礙。警方調查，梁女有駕照、無酒駕，當時騎車載陳女一起返回師大租屋處，後續依車禍案件處理。
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