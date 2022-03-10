黑白切吃到一半...共享機車直撞 澳門女大生：路況不熟

梁姓女子昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女一同返家，途中行經新北市新店區寶慶街時，因不明原因暴衝，機車一路衝撞路邊坐在外面吃「黑白切」的客人，所幸梁女撞上後停下，傷者無大礙。警方趕抵，她供稱因路況不熟，機車才不慎失控。

警方昨天晚上8點41分獲報，寶慶街和寶元路交叉口出車禍，有機車衝入路邊黑白切攤販，派員趕抵。經查，梁女（20歲，澳門籍）因路況不熟，急忙右轉時幅度過大，不慎失控才波及正在吃黑白切的李姓男子（55歲）。