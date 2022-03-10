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汐止警連抓3酒駕 燒酒雞維士比均超標

中央社 / 新北10日電

汐止警方今天表示，近日接連攔下3件酒駕，其中包括喝了維士比、燒酒雞後上路，酒測值都超標，皆依公共危險罪移送法辦，呼籲民眾若飲用含酒精成分飲食，切勿存僥倖心態駕車。

新北市政府汐止警分局今天上午舉行記者會指出，員警5日下午3時許在長江街高速公路涵洞攔查31歲吳姓男子所駕駛的汽車，發現他面帶酒色並聞到酒氣，他告訴員警上午11時許曾在工地喝了維士比，酒測後酒精濃度仍高達0.34mg/l。

警方當天晚上11時許巡經樟樹二路141巷口時，看到51歲葉姓男子騎車搖搖晃晃，攔停後發現渾身酒氣，葉男表示吃了燒酒雞，酒測後酒精濃度高達0.28mg/l。

隔天還有一名55歲游姓男子則是中午在家和親友吃飯喝酒後，下午2時許騎車外出，酒測後酒精濃度高達0.27mg/l。

警方表示，維士比、保力達B等含酒精飲料，酒精濃度約10%，都屬於「藥」類，飲用後具有營養補給功能，許多勞工朋友會於工作中飲用以提神，甚至會有加入米酒、咖啡服用情形，呼籲民眾若飲用含酒精成分飲食，切勿心存僥倖心態駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 酒測

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