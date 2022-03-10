影／台南警分局旁兩休旅車相撞 五人輕重傷

台南市20歲楊姓男子昨天深夜11點多駕白色休旅車，在善化區興農路善化警分局旁路口，撞上21歲葉姓男子駕駛的黑色休旅車，被撞車上張姓男子一度停止呼吸心跳、凌晨轉送醫學中心搶救恢復生命跡象。

警方酒測兩名駕駛都沒有喝酒；調閱監視監視器畫面初步研判，雙方行經閃光號誌路口，未依規定禮讓、減速，可能各有一定比例肇事責任；切確責任歸屬、仍須進一步鑒定調查。

警方調查，葉姓男子開車載送王姓、張姓、呂姓友人，沿善化區烏橋中路由南往北直行通過善化分局西側路口時，遭興農路由西往東直行楊男駕車高速撞擊；楊受傷自行就醫，車上吳姓友人未受傷。

監視畫面顯示，白色休旅車沿興農路西往東，來到善化烏橋中路路口時，攔腰撞上灰黑色休旅車，將灰黑色休旅車推撞到左前方路口建築翻覆、車體扭轉變形；車上3男受困，其中張姓乘客意識模糊。因發出巨大聲響，一旁分局員警立即衝出察看、通知消防員前往救護。

監視畫面顯示，白色休旅車前有一輛藍色小貨車早一步閃過；白車撞車後推撞上中央分隔島，安全氣囊爆開，車頭幾乎被削平，零件散落一地，連交通號誌也遭撞擊拔起，楊姓男子與女友人受困車內，車上多處血漬，但僅駕駛輕傷。