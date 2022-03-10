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影／監視鏡頭前找竊物 賊臉全都露犯案成鐵證
新北市新莊區一名慣竊，前天（8日）凌晨潛入中華路一段116巷一處民宅2樓，拿著手電筒熟練地在屋內找尋值錢竊物，看到監視鏡頭也沒閃避，成功讓他偷得1萬2千元逃逸。案經屋主調閱監視畫面查看，才知家裡闖入竊賊報警處理。警根據監視器畫面，鎖定是轄內一名慣竊所為，正循線追緝他到案。
據了解，前天凌晨2時許，一名竊賊頭戴鴨舌帽，手持一支手電筒，偷偷潛入新莊區中華路一段116巷一棟民宅2樓，只見屋內暗黑一片，他熟練地揮動手電筒照明搜物，見到監視鏡頭也沒閃避。
整個偷竊過程短短15分鐘，最後慣竊在客廳櫃子上，發現一只皮包，將包內1萬2000元現金偷走。案經屋主返家發現，調閱屋內監視器畫面，赫見家裡闖入竊賊報警處理，警方根據屋主提供監視器畫面，清楚拍到賊人全貌，鎖定61歲林姓慣竊所為，依竊盜罪嫌，循線追緝他到案法辦。
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