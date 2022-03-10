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7旬獨居婦突失聯 警消破門驚見她中風倒地

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

8日全台冷颼颼，獨居在高雄旗津區的72歲張姓婦人，疑因氣溫驟變，中風倒臥浴室，周姓社工發現中午前都未有張婦消息，機警通報警方協尋，緊急破門後在屋內發現虛弱的張女，緊急將她送醫，目前仍在醫院觀察，社工及警方應變迅速，讓鄰居鬆口氣「再慢一步真的很危險」。

張婦是高雄市社會局關懷對象，每天上午定時會以電話和周姓社工聯繫，但8日上午，周姓社工直到中午前都未接到張婦來電，她趕到張婦現址按鈴、敲門也無回應，擔心張婦發生意外，立即求助旗津分駐所員警。

警消到場後，發現張婦住家鐵捲門緊閉，經詢問離居，確認上午屋內還有人影走動，加上張婦的機車還停在屋內，研判她並未離家，經里長、鄰長等人在旁協助，果斷架梯從2樓破窗進入，當場在2樓浴室發現倒臥在地的張婦，緊急將她送醫。

據了解，8日全台氣溫驟降，張婦疑因氣溫激烈變化，導致中風，警消進入屋內時，張婦雖然仍有意識，但身體虛弱，無法開口說話，送醫後經過急救，身體才漸漸好轉，目前仍在醫院觀察。

社工及警方應變迅速，迅速破門救出倒地的張婦，附近鄰居也幫張婦鬆口氣「若再慢一步，她真的很危險」。

警方事後也聯繫張婦住在桃園的親友，張婦妹妹趕回南部後，激動感謝社工、警消人員及里長等人的協助，讓她姐姐及時送醫，救回一命。

警消果斷從屋外架梯破窗入屋，迅速救出中風倒地的張姓婦人。圖／讀者提供
警消果斷從屋外架梯破窗入屋，迅速救出中風倒地的張姓婦人。圖／讀者提供
警消合力將中風倒地的張婦抬出屋外，由救護車送往醫院急救。圖／讀者提供
警消合力將中風倒地的張婦抬出屋外，由救護車送往醫院急救。圖／讀者提供

社工 中風 浴室

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