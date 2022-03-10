快訊

直播／高端打青少年食藥署不給過？ 指揮中心14時說明

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了 捐款援助烏克蘭人民

男竊小貨車一路偷電瓶 苗警尾隨4公里逮人

中央社 / 苗栗縣10日電

苗栗縣劉姓男子涉嫌在苗栗市竊取自小貨車，逃逸途中一路偷電瓶亂竄，遭巡邏員警發現並通報警網協助攔查，警方尾隨追逐約4公里，順利逮捕劉男，同時起獲6組電瓶，呼籲受害者出面認領。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，劉男（53歲）9日凌晨3時許，在苗栗市新苗街閒晃，發現路旁一輛發動中的小貨車鑰匙未拔，竟直接把車輛開走，並行駛贓車於苗栗、公館地區，繼續竊取汽車與大貨車輛電瓶。

張中指出，車輛失竊40分鐘後，南苗派出所巡邏員警在公館鶴岡地區發現遭竊的小貨車，立即通報線上各警網協助攔查，沿途尾隨約4公里後，終於在苗栗市勝利路將車輛攔下，當場起獲6組不明電瓶。

警方把劉男帶回偵訊，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，將追查電瓶來源，呼籲遭竊民眾前往指認，同時提醒大家，避免貪圖一時方便，掉以輕心就把未熄火車輛停在路邊，或將鑰匙留在車上，這些舉動都可能引來歹徒覬覦，造成財物損失。

苗栗縣 警察 贓車

延伸閱讀

管線太多了！苗栗市復興路、玉維路施工首見臨遷架

3月10日起苗栗縣65歲以上接種新冠疫苗贈500元禮券

「人臉辨識」一秒解鎖！解放雙手跟鑰匙Say Bye

閒置逾半世紀 苗栗市14公頃「工三乙」土地推動活化

相關新聞

國道1號台南下營交流道轎車追撞工程車 車流回堵數公里

國道1號中山高台南下298公里，下營路段，上午8點50分左右又發生追撞工程車事故，正在施工的工程車遭轎車自後方追撞，肇事...

台南男遭債主揪眾圍毆亂棒打死 4嫌最重判9年

王姓男子等人與鄭姓男子因債務糾紛，去年6月22日晚間王男等5人將他載往虎頭埤山區討債未果，分持鋁棒等器械圍毆，得知鄭男與...

男為愛投資拿30萬買虛擬幣 一問三不知警成功勸阻

高雄彭姓老翁透過通訊軟體Line認識1名女網友，對方用曖昧話語誆騙彭翁，要求他花30萬元購買虛擬貨幣，結果虛擬貨幣交易所...

桃園父載子機車爆胎卡路中 幼兒嚇哭警助臂力解虛驚

桃園市34歲葉姓男子今天上午騎機車載4歲幼兒，前往龍潭市區幼兒園，行經龍潭區中興路、大昌路口停等紅燈時，突然發現機車爆胎...

台南男已被騙142萬 還要解除130萬定存匯給「女友」

台南市山上區陳姓男子被網路「女友」騙走近150萬，昨天又到山上郵局解除定存130萬後要馬上匯款；因狀況不常見，郵局立即通...

黑白切吃到一半...共享機車直撞 澳門女大生：路況不熟

梁姓女子昨天晚上騎共享機車WeMo載陳女一同返家，途中行經新北市新店區寶慶街時，因不明原因暴衝，機車一路衝撞路邊坐在外面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。