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AED立功…台西警分局才剛獲贈8組 5小時後救回員警一命

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣台西警分局昨天下午獲贈8組AED（自動體外心臟電擊去顫器），晚上7時許一名蔡姓員警身體不適疑似呈現OHCA（到院前心肺功能停止），同事立即對他施以CPR及AED並由救護人員送醫救回一命，現在加護病房觀察中。

心臟病死亡居國內十大死因第二，前年縣內曾發生1名員警單服勤務時猝死，引發外界對員警健康及黃金救援時間的重視，縣府去年配發200支警用版SOS手表給高風險員警配戴，並陸續在縣內學校、車站或大賣場等重要公共場所建置251組AED，台西警分局昨再獲警友聯盟贈送8組AED，隨即進行CPR及AED使用的教育訓練。

未料，昨晚7時許分局內一名25歲蔡姓員警，正在跑步機鍛鍊體能時突然身體不適，值班同仁馬上使用AED施救後送醫，目前在嘉義長庚醫院加護病房療養。

台西警分局長黃念生說，這8組AED與救護人員使用同等級，能立即派上用場，著實發揮功效，日後置放在轄內麥寮、橋頭、東勢、安南、台西、崙豐、四湖、飛沙等分駐及派出所，以備員警服勤或洽公民眾有急難之需，減少憾事發生。

縣內前年、去年使用CPR及AED緊急救護案件各有14件，成功挽回2條生命。消防局表示，遇有人倒下，應立即評估其生命徵象，若患者沒辦法甦醒即需使用AED；現場沒有AED時，請向119報案、施以CPR並等待救護人員攜帶AED到場急救。

AED能夠自動偵測心律脈搏，並施以電擊使心臟恢復正常運作，使用方式簡易，使用者可藉由語音及圖示輔助說明把握「黃金救援90秒」施救後送醫，大幅提高存活率。

雲林縣台西警分局昨天下午才剛獲贈8組AED並進行完教育訓練，晚上就派上用場救回員警性命。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局昨天下午才剛獲贈8組AED並進行完教育訓練，晚上就派上用場救回員警性命。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局昨天下午才剛獲贈8組AED，晚上就派上用場，救回年輕員警性命。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局昨天下午才剛獲贈8組AED，晚上就派上用場，救回年輕員警性命。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局獲警友聯盟贈送8組AED，配置在轄內8處分駐及派出所以備急難之需。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局獲警友聯盟贈送8組AED，配置在轄內8處分駐及派出所以備急難之需。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局獲警友聯盟贈送8組AED，分局長黃念生（右二）代表受贈。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局獲警友聯盟贈送8組AED，分局長黃念生（右二）代表受贈。記者陳苡葳／翻攝

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