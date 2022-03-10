快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／擱淺貝里斯籍貨輪貨櫃太重拖纜斷了 拖吊失敗12日卸貨櫃

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

貝里斯籍貨輪前天因舵機故障，擱淺在台東市富岡漁港岸際，昨天拖拉出海失敗，今天再次利用漲潮拖拉，因船體太重拖拉再次失敗；交通部航港局表示，將從高雄調派 大型平台船將貨輪上貨櫃卸下，希望本月13日中午能將輪船拖拉出海。

交通部航港副局長劉志鴻表示，今天上午10點派2艘船到場施救，原希望趁滿潮將擱淺輪船拖出海，但疑因為輪船太重、纜繩斷了，仍然無法成功將貨輪拖出海。

劉志鴻說，上午開會後已經決定，將請船東及打撈公司從高雄緊急調派拖船，拖100米長平台船到台東，預計3月12日上午10點漲潮時，先缷載貨櫃、讓貨輪可以浮起來，如果順利的話、本月13日中午漲潮時，可望將輪船拖離擱淺區。

劉志鴻表示，已要求船公司在船身旁先布置攔油索，準備好相關除汙物資，做好防護準備，另外船上16名船員暫時不會下船，今天上午也完成篩檢、都是陰性。

這艘擱淺的貝里斯籍貨輪，3月3日從中國煙台港出航前往印尼蘇拉威西，昨行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，加上遇到東北季風，整艘船隨著風向及海流，飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，船上16名船員沒有大礙。

擱淺在富岡漁港外的貨輪因為貨櫃太重，今天再次拖吊失敗。記者卜敏正／攝影
擱淺在富岡漁港外的貨輪因為貨櫃太重，今天再次拖吊失敗。記者卜敏正／攝影
擱淺在富岡漁港外的貨輪因為貨櫃太重，今天再次拖吊失敗。記者卜敏正／攝影
擱淺在富岡漁港外的貨輪因為貨櫃太重，今天再次拖吊失敗。記者卜敏正／攝影

台東 漲潮 交通部

延伸閱讀

接見貝里斯總理 蘇貞昌：正義發言助台灣國際參與

蔡總統接待貝里斯總理 推薦貝里斯Marie Sharp辣椒醬

台東擱淺貝里斯籍貨輪 今晚9點漲潮再行拖拉作業

貝里斯貨輪擱淺台東海岸 拖拉失敗再等下次漲潮

相關新聞

國道1號台南下營交流道轎車追撞工程車 車流回堵數公里

國道1號中山高台南下298公里，下營路段，上午8點50分左右又發生追撞工程車事故，正在施工的工程車遭轎車自後方追撞，肇事...

台南男遭債主揪眾圍毆亂棒打死 4嫌最重判9年

王姓男子等人與鄭姓男子因債務糾紛，去年6月22日晚間王男等5人將他載往虎頭埤山區討債未果，分持鋁棒等器械圍毆，得知鄭男與...

影／台南警分局旁兩休旅車相撞 五人輕重傷

台南市20歲楊姓男子昨天深夜11點多駕白色休旅車，在善化區興農路善化警分局旁路口，撞上21歲葉姓男子駕駛的黑色休旅車，被...

影／監視鏡頭前找竊物 賊臉全都露犯案成鐵證

新北市新莊區一名慣竊，前天（8日）下午闖入中華路一段116巷一處民宅2樓，拿著手電筒熟練地在屋內找尋值錢竊物，看到監視鏡...

7旬獨居婦突失聯 警消破門驚見她中風倒地

8日全台冷颼颼，獨居在高雄旗津區的72歲張姓婦人，疑因氣溫驟變，中風倒臥浴室，周姓社工發現中午前都未有張婦消息，機警通報...

AED立功…台西警分局才剛獲贈8組 5小時後救回員警一命

雲林縣台西警分局昨天下午獲贈8組AED（自動體外心臟電擊去顫器），晚上7時許一名蔡姓員警身體不適疑似呈現OHCA（到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。