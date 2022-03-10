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影／擱淺貝里斯籍貨輪貨櫃太重拖纜斷了 拖吊失敗12日卸貨櫃
貝里斯籍貨輪前天因舵機故障，擱淺在台東市富岡漁港岸際，昨天拖拉出海失敗，今天再次利用漲潮拖拉，因船體太重拖拉再次失敗；交通部航港局表示，將從高雄調派 大型平台船將貨輪上貨櫃卸下，希望本月13日中午能將輪船拖拉出海。
交通部航港副局長劉志鴻表示，今天上午10點派2艘船到場施救，原希望趁滿潮將擱淺輪船拖出海，但疑因為輪船太重、纜繩斷了，仍然無法成功將貨輪拖出海。
劉志鴻說，上午開會後已經決定，將請船東及打撈公司從高雄緊急調派拖船，拖100米長平台船到台東，預計3月12日上午10點漲潮時，先缷載貨櫃、讓貨輪可以浮起來，如果順利的話、本月13日中午漲潮時，可望將輪船拖離擱淺區。
劉志鴻表示，已要求船公司在船身旁先布置攔油索，準備好相關除汙物資，做好防護準備，另外船上16名船員暫時不會下船，今天上午也完成篩檢、都是陰性。
這艘擱淺的貝里斯籍貨輪，3月3日從中國煙台港出航前往印尼蘇拉威西，昨行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，加上遇到東北季風，整艘船隨著風向及海流，飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，船上16名船員沒有大礙。
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