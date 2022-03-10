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屏東電眼治交通違規有效 恆春半島3處違規熱區將設置

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警察局交通隊去年先後在屏東市區、潮州及東港鎮等違規熱區設置多功能科技執法設備，透過「電眼」隔空監視成效顯現，為人詬病的違規停車大有改善；針對疫情趨緩後的出遊人潮，交通隊規畫在恆春半島設置3處科技執法點，包括恆春鎮內中正路、墾丁大街周邊和人氣包子店周邊違規停車熱區，最快在暑假上線執法，警方執法前會密集宣導。

屏東警方建置引進「自動辨識違規停車科技執法」設備後，針對違規停車取締全天候科技化執法，系統透過車牌辨識系統，自動判別違規停車車籍資料，若停車超過3分鐘，將自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，並經認證若有違規事實，即可依法開罰600元至1200元，部分路段增加取締闖紅燈及不依車道行駛。

縣警局交通隊去年3月在屏東市火車站等多處地點執行科技執法，取締違規停車，取締件數從之前每月2000餘件降到每月200多件，交通變得順暢，並有效降低車禍發生，11月擴大到東港鎮和潮州鎮的多處違停熱區，違停也大幅減少，交通隊決定擴大到恆春半島，選定墾丁大街周邊、恆春鎮內人氣包子店和中正路違規臨停熱區。

交通隊在恆春半島規畫的3處科技執法點，墾丁大街周邊及長期被檢舉違停的小杜包子店周邊已確認，近期受到關注的恆春鎮中正路設置點，因影響當地店家及居民長期使用習慣，包括恆春鎮公所建設課及縣議員盧玟欣到場協助會勘時，希望等申請使用執照中的恆春鎮立體停車場啟用、劃設卸貨區等配套完成成再執法，兼顧民眾權益。

交通隊說，恆春中正路商店林立，周邊如確實還沒有足夠合法停車、卸貨空間等配套，警方會與各單位協調整體規畫後再完成設置科技執法設備，科技執法目的是取締違規用路行為，能導正民眾正確習慣、保障用路安全，不是以取締違規為目的。

屏東縣警局規畫在恆春半島設3處科技執法點，違停嚴重的恆春鎮中正路，地方希望等申請使用執照中的恆春鎮立體停車場啟用、劃設卸貨區等配套完成成再執法。圖／恆春分局提供
屏東縣警局規畫在恆春半島設3處科技執法點，違停嚴重的恆春鎮中正路，地方希望等申請使用執照中的恆春鎮立體停車場啟用、劃設卸貨區等配套完成成再執法。圖／恆春分局提供

恆春 屏東縣 違停

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