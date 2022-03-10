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七旬堂弟倒車不慎輾壓八旬堂哥 渾身傷送醫

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市1名70多歲老翁倒車一時不注意，不慎輾壓到住隔壁的80多歲堂哥，家人緊急聯絡消局，救護員緊急協助老翁就醫，詳細肇事原因，警方持續調查中。

昨天上午8時50分左右，住在嘉義市龍江街的年約73歲陳姓男子將停在家門前的車子倒車後準備出門，剛好住在隔壁年約81歲的堂哥從車後經過，陳男一時不察倒車輾過堂哥，趕快下車聯絡消防局救護車。

救護員評估生命徵象及傷勢，老翁對聲音有反應，左臉頰有約20公分撕裂傷、右額頭3公分擦傷、左手掌約8公分撕裂傷、左臂背部2公分擦傷，疑似頸椎受傷異常，立即給予頸圈固定、包紮止血等救護處置後，送往嘉義基督教醫院救治。

醫院表示，傷者上下肢、胸骨及頸椎多處骨折，目前於外科加護病房觀察治療中。

市交通隊副隊長江志慶表示，陳翁沒有酒駕，初步調查係倒車時沒有注意周遭人車狀況肇事。呼籲駕駛人行車起步、倒車或路邊停車都要注意周遭人車狀態，尤其要禮讓行人，才能避免事故發生。

八旬老翁被堂弟倒車時不慎輾壓送醫。記者李宗祐／翻攝
八旬老翁被堂弟倒車時不慎輾壓送醫。記者李宗祐／翻攝

嘉義 救護員

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