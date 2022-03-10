七旬堂弟倒車不慎輾壓八旬堂哥 渾身傷送醫

嘉義市1名70多歲老翁倒車一時不注意，不慎輾壓到住隔壁的80多歲堂哥，家人緊急聯絡消局，救護員緊急協助老翁就醫，詳細肇事原因，警方持續調查中。

昨天上午8時50分左右，住在嘉義市龍江街的年約73歲陳姓男子將停在家門前的車子倒車後準備出門，剛好住在隔壁年約81歲的堂哥從車後經過，陳男一時不察倒車輾過堂哥，趕快下車聯絡消防局救護車。

救護員評估生命徵象及傷勢，老翁對聲音有反應，左臉頰有約20公分撕裂傷、右額頭3公分擦傷、左手掌約8公分撕裂傷、左臂背部2公分擦傷，疑似頸椎受傷異常，立即給予頸圈固定、包紮止血等救護處置後，送往嘉義基督教醫院救治。

醫院表示，傷者上下肢、胸骨及頸椎多處骨折，目前於外科加護病房觀察治療中。