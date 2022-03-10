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台2線擦撞砂石車 機車騎士及乘客彈飛不治

中央社 / 新北10日電

曾姓男子昨天下午駕駛砂石車行經台2線108公里處時在路口與機車發生擦撞，機車上1男1女當場彈飛，經送醫急救後不治；警方今天表示，全案訊後將依過失致死罪嫌送辦。

警方初步調查，33歲曾男昨天下午3時許駕駛砂石車，沿台2線往宜蘭方向行駛，行經新北市貢寮區台2線108公里時，在通往三貂角燈塔的產業道路路口與下山的機車發生擦撞。

機車騎士27歲鄭姓男子和乘客26歲褚姓女子受到劇烈撞擊彈飛，鄭男倒臥在護欄外空地，褚女則躺在砂石車旁，2人意識模糊，救護員到場分別將2人送往基隆長庚醫院和澳底保健站急救。

鄭男一度恢復恢復意識，生命跡象趨於穩定，但昨天下午傷勢惡化，經急救後仍回天乏術，褚女則左臂、雙腳踝及肋骨骨折且肺部有氣胸，轉送基隆長庚醫院，但因傷勢嚴重，在家屬同意下移除呼吸器，於昨天深夜11時1分宣告不治。

曾男向警方表示，看到機車下山時已來不及煞停，經警方實施酒測後，曾男體內沒有酒精反應，警方今天表示，已報請檢察官會同法醫相驗，以釐清案情，全案訊後將依過失致死罪嫌，將曾男移送基隆地檢署偵辦。

基隆 砂石

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