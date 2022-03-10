少女過馬路遭撞夾車底 命大！消防員協助脫困送醫

嘉義市有名13歲少女跨越馬路時突被輛貨車撞上，被夾在車子底盤下動彈不得，路人紛紛關切少女狀況，市消防局獲報派員趕往現場，利用撐開器材將車頭頂高協助少女脫困後緊急送往醫院救治後沒有大礙。

昨天下午4時45分左右忠孝路與忠孝北街路口有名13歲王姓少女穿越馬路時，遭年約57歲王姓男子駕駛貨車撞擊，少女瞬間被壓在貨車底盤下動彈不得，王男趕快下車查看少女狀況，一旁路人見狀也紛紛趕來關切，並聯絡消防局救護車，少女意識清楚，但一時之間無法脫困，擔心造成二次傷害，眾人也不敢貿然拉動傷者。

沒多久消防救護人員抵達現場，救護員評估少女生命徵象及傷勢，少女表示當時準備過馬路，揉個眼睛就遭貨車撞上。救護員評估後使用撐開器材將車頭頂高，協助少女脫困，隨即給予長背板及抽吸護木固定、保暖等救護處置後送往基督教醫院治療。

醫院表示，傷者四肢有擦挫傷，右側骨盆挫傷，昨天治療後，醫師評估後續回診追蹤，已出院回家。