人蛇偷渡中國大陸女子規避防疫來台賣淫 警逮五人兩人收押

台南警方去年在永康查獲一名中國大陸籍女子偷渡來台從事性交易；警方進一步追查發現女子是經由澎湖來台，避開防疫檢疫；昨天在澎湖破獲人蛇集團，在馬公等地逮捕5名集團成員、訊後依兩岸人民關係條例移送澎湖及台南地檢署偵辦，陳姓、劉姓主嫌檢察官聲請羈押禁見獲准，其餘3名犯嫌分別限制住居及責付。

永康警分局表示，這個人蛇集團專門偷渡貧困女子來台性交易賺錢，以抽頭方式償還「旅費」；警方去年發現後組成專案查緝小組、調查多時昨天見時機成熟，兵多路前往澎湖、彰化等地，結合澎湖警方與移民署專勤隊等單位，查獲陳姓男子為首非法仲介中國大陸籍女子偷渡賣淫人蛇集團，逮捕5人並查扣疑似贓款300萬元與船舶1艘。