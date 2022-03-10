人蛇偷渡中國大陸女子規避防疫來台賣淫 警逮五人兩人收押
台南警方去年在永康查獲一名中國大陸籍女子偷渡來台從事性交易；警方進一步追查發現女子是經由澎湖來台，避開防疫檢疫；昨天在澎湖破獲人蛇集團，在馬公等地逮捕5名集團成員、訊後依兩岸人民關係條例移送澎湖及台南地檢署偵辦，陳姓、劉姓主嫌檢察官聲請羈押禁見獲准，其餘3名犯嫌分別限制住居及責付。
永康警分局表示，這個人蛇集團專門偷渡貧困女子來台性交易賺錢，以抽頭方式償還「旅費」；警方去年發現後組成專案查緝小組、調查多時昨天見時機成熟，兵多路前往澎湖、彰化等地，結合澎湖警方與移民署專勤隊等單位，查獲陳姓男子為首非法仲介中國大陸籍女子偷渡賣淫人蛇集團，逮捕5人並查扣疑似贓款300萬元與船舶1艘。
永康分局表示，去年6月間查獲一名中國大陸籍某女子來台非法性交易，追查發現有組織集團協助偷渡。因正值防疫期間，偷渡規避國門檢疫且搭乘上百人大型客輪自澎湖到台灣本島，恐造成防疫漏洞；警察局長方仰寧指示組成專案小組調查蒐證，近日在澎湖馬公掌握人蛇集團落腳地點，昨天破獲，正持續擴大追查。
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