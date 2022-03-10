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台南男遭債主揪眾圍毆亂棒打死 4嫌最重判9年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男子等人與鄭姓男子因債務糾紛，去年6月22日晚間王男等5人將他載往虎頭埤山區討債未果，分持鋁棒等器械圍毆，得知鄭男與梁姓男子等人也有債務，還聯繫對方助陣，鄭男再遭梁男等7人持棍棒打趴，被載回租處，一行人發現其戶口沒錢又再次動手，鄰居發現後已傷重不治，王等4男被依殺人罪嫌起訴，台南地院則認定傷害致死罪，分判7年6月至9年徒刑。

台南地院上午宣判，王男等4人均羈押中，並未出庭聽判。合議庭改以傷害致死罪認定，認918歲王姓男子、25歲林姓男子、21歲梁姓男子、24歲林姓男子等4人共同犯傷害致死罪，分處7年6月、9年、8年6月、8年6月徒刑，可上訴。另8名少年犯則由少年法庭審理中。

檢警調查，18歲王姓男子、25歲林姓男子及蘇姓少年與鄭姓男子間有債務糾紛，王、林兩男去年6月22日晚間10時，邀兩名李姓少年、蘇姓少年共5人駕車前往鄭男新化區租屋處討債後，一行人抵達後提議另覓場所討論債務，將鄭男載往虎頭埤山區。

未料，雙方下車談判，王等人見鄭男說詞反覆，不願配合，分持鋁棒、棍棒等圍毆、痛擊鄭男，逼迫他還錢，甚至錄下施暴過程。

期間，蘇姓少年知道鄭男與21歲梁姓男子、24歲林姓男子也有糾紛，隨即聯繫對方，並告知鄭男位置，梁、林分別以通訊軟體聯繫盧姓、梁姓、趙姓、陳姓及林姓5名少年，分別前往虎頭埤山區助陣，一行7人深夜11時40分抵達山區現場後，包圍鄭男逼債，分持鋁棒及木棒攻擊身體各處，待鄭男遭打趴至地面後，蘇姓少年再持木椅朝鄭男頭部揮砸。

一行人討債未果，林、梁等人先行駕車離去，王等人翌日凌晨1時將鄭男載回其租屋處，已奄奄一息，全身癱軟，無法行走。然而，李姓少年等人將鄭男拖回房間內，逼問郵局提款卡密碼，仍領不到錢，隨即折返回其租屋處，蘇姓少年等人再持椅子等毆打鄭男後才駕車離去。

後經鄰居發現鄭男租屋處傳來爭吵、打鬥聲，並聽見其哀嚎聲，同日上午11時多前往查看，唯鄭男已因上肢及背部嚴重鈍傷，致休克死亡。鄰居報警後，警方循線查獲王等4名男子及蘇姓少年等8名少年，並扣得鋁棒、木棒及鐵棒等物。

新化警方調閱監視器，循線查獲18歲王姓主嫌，檢方依殺人罪嫌起訴。記者邵心杰／翻攝
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警方在嫌犯座車後行李箱起出作案工具。記者邵心杰／翻攝
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警方查扣嫌犯使用作案轎車，鑑識人員到場採證。記者邵心杰／翻攝
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債務 虎頭埤 台南

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