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影／清潔婦騎車逆向疑腳拐路面暴衝撞瑪莎拉蒂 送醫不治

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓婦人昨天（9日）下午下班後，騎機車返家，行經西屯區市政北二路時逆向，過程中疑腳拐到路面，身體突然下滑，機車暴衝到快車道，當時駕駛瑪莎拉蒂跑車的詹姓男子，行經路口時，疑有闖紅燈狀況，反應不及，迎面將楊婦撞飛，楊在昨晚宣告不治，警方將詹依過失致死罪送辦，詳細肇因由交大後續分析。

據查，楊姓婦人（65歲）是清潔人員，與妹妹同住在台中市北區，昨天下午5時許，在西屯區的商辦大樓完成工作後下班，騎機車準備返家，但她騎機車時，逆向沿西屯區市政北二路慢車道行駛，行經河南路口時，楊婦擺在機車腳踏墊外的雙腳，疑有拐到地面狀況，導致楊婦身體突然下滑，而機車則右偏衝向快車道。

當時詹姓男子（24歲）駕駛瑪莎拉蒂，直行在市政北二路快車道，楊婦逆向衝出時，反應不及撞上，當時有其他用路人的行車記錄器拍下，發生車禍的瞬間，詹行駛的路口燈號呈現紅燈，詹是否有闖紅燈狀況，仍待警方後續調閱監視器、行車記錄器釐清。

楊姓婦人在昨晚8時許宣告不治，警方通知詹姓男子到案詢問，詹辯稱「看到根本已經來不及」，願意提供行車記錄器給警方，楊婦女兒昨晚也被通知到交通分隊，觀看相關案發影片，配合警方調查。

有車商根據車損的照片估算，瑪沙拉蒂的車頭、下巴、車身受到程度不等的損傷，如果把傷到的部位全部都更換新品的話，維修費用至少破百萬。

台中市第六警分局交通分隊表示，楊婦、詹男無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析研判，全案依過失致死罪偵辦。

台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
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台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
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台中市楊姓婦人昨天騎機車行經西屯區時逆向，撞上直行的瑪莎拉蒂跑車，楊婦送醫不治。圖／讀者提供
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車道 行車記錄器 台中市

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