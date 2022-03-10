男女同遊三貂角燈塔遇死劫 砂石車司機過失致死罪送辦

曾姓男子駕駛砂石車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在新北市貢寮區通往三貂角燈塔的路口，與從燈塔下山的機車發生碰撞。鄭姓騎士和搭載的褚姓女子受傷倒地，送醫均告不治。警方表示，今天在完成筆錄後，全案將依過失致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

新北市消防局昨天下午3點左右接獲報案，台2線指標108公里通往三貂角燈塔路口發生嚴重車禍，有兩人受傷。消防局將鄭姓男騎士（27歲）和褚姓女乘客（26歲）分送基隆長庚醫院、澳底保健站救治，褚女隨後再轉送基隆長庚醫院急救。鄭男昨天下午近5點死亡，褚女昨天深夜11點左右宣告不治。

據了解，40多歲曾男昨天駕駛曳引砂石車開往宜蘭，下午3點左右行經通往三貂角燈塔路口時，鄭男騎機車搭載褚女從燈塔下山，兩車在路口發生碰撞。

車禍發生後，砂石車和機車都衝到對向車道，機車倒地，鄭男翻落護欄外空地，褚女倒臥護欄邊。消防局救護人員到場救援，員警也在現場指揮車輛單線雙向通行。

曾男說，看到機車從右側三貂角燈塔山路出現時，已來不及煞停，只能把方向盤往左打，仍撞上機車，最後停在對向靠海側的護欄旁。曾男昨天接受警方酒測，體內酒精濃度數值為○，非酒後駕車。