台南善化深夜2休旅車相撞翻覆 5人送醫1命危

台南市善化區市道178線9日深夜11點多發生嚴重車禍，2輛休旅車共5人分別受到輕重傷送醫，現場一片狼籍。其中1名男乘客OHCA（到院前心肺功能停止），詳細肇因與責任歸屬，警方深入調查中。

這起重大車禍發生在深夜11點10分許，目擊者說，當時一輛白色馬自達休旅車由約20歲楊男開車載著約18歲女子，沿著市道178線興農路西往東，來到善化烏橋中路路口時，遭灰黑色休旅車由烏橋中路往北來到該路口攔腰撞上，現場發生巨大聲響。

結果灰黑色休旅車翻覆路口旁，車體扭轉變形，車上含駕駛共3男受困，其中一名乘客意識模糊。白色馬自達休旅車也推撞上中央分隔島，安全氣囊爆開，車頭幾乎被削平，零件散落一地，連交通號誌也遭撞擊拔起，車上這1男1女受困車內，身上多處血漬。