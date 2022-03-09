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出事了阿伯！翁開車衝進學田路大彎道稻田 近年已第3度

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市70多歲的劉姓市民今晚駕車載著老婆行經學田路時，在距離高速公路涵洞不遠的一個大轉彎處不慎衝進稻田，所幸兩人均未受傷。烏日警分局三和派出所長邱量虔放假騎腳踏車經過發現，立即挽起褲子下田關心，並叫吊車協助轎車脫困。

邱量虔說，該處大變道已是近兩年第3度有人駕車衝下去，最近一次還是3個月前，呼籲民眾注意，也表示將反映警分局交通組，請市府在該處豎立警示標誌，提醒民眾駕車經過時注意。

他說，他發現時劉姓夫妻已自行下車站於田埂中，因為看兩人年紀大，也怕兩人受了傷，於是趕緊脫了鞋挽起褲子走向他們關心，所幸兩人都未受傷，只是劉妻受了驚嚇，情緒一時還難平復。

邱量虔請員警叫來吊車，順利把轎車吊上路面。劉姓市民見邱和員警熱心協助，感動的直道謝，並說是因為天色昏暗，一時未注意，才衝進了稻田。

烏日警分局長吳銘淵呼籲民眾，家中若有高齡長輩者，外出盡可能由年輕家人陪伴，尤其避免讓其獨自駕車出門，以免發生意外。

劉姓市民（中）今晚駕車載著老婆行經學田路時，在距離高速公路涵洞不遠的一個大轉彎處不慎衝進稻田，烏日警分局三和派出所長邱量虔（左二）趕緊下田關心。圖／民眾提供
劉姓市民（中）今晚駕車載著老婆行經學田路時，在距離高速公路涵洞不遠的一個大轉彎處不慎衝進稻田，烏日警分局三和派出所長邱量虔（左二）趕緊下田關心。圖／民眾提供
劉姓市民今晚駕車載著老婆行經學田路時，在距離高速公路涵洞不遠的一個大轉彎處不慎衝進稻田。圖／民眾提供
劉姓市民今晚駕車載著老婆行經學田路時，在距離高速公路涵洞不遠的一個大轉彎處不慎衝進稻田。圖／民眾提供

標誌 腳踏車 台中市

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