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影／三重警分局長接獲銀行阻詐求助電話 成功擋下30萬
新北市三重區有1名武姓婦人輕信小額投資即可獲得超額報酬的廣告，之前已經匯款52萬元，今天又打算再匯款30萬，被銀行員察覺有異。主管得知立刻打電話給三重警分局長陳永昌，員警火速趕抵勸阻婦人，免得損失擴大。
武女聲稱上個月在網路看到廣告，便與對方互加line好友，誤信超額報酬投資陷阱，依照指示匯款52萬元。幾天之後對方通知投資已經獲利，但需匯款30萬元才能連本帶利領出，於是她今天中午前往三重區重新路某銀行準備匯款。
行員察覺有異向上通報，銀行主管想起三重警分局長陳永昌不久之前曾拜訪並宣導防詐，便找出分局長的名片撥打電話洽詢此案。警局隨即派員到場，經查發現武女打算匯款的帳戶，早就多次被通報為涉嫌詐騙的警示帳戶，幸好員警及時協助，與行員一起阻止武女再匯款。
分局長陳永昌隨後也趕抵銀行，頒發禮品及慰勉金給機警的銀行行員，感謝即時聯繫共同維護民眾財產安全。警方同時呼籲民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，尤其不合理的高報酬更可能是詐騙，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
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