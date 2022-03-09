聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園八德女童差點被陌生中年男子拉上車 警逮捕到案
桃園市八德區大勇國小一名女童昨天放學後走路回家，差點遭一名陌生男子拉上車帶走，消息傳出引起民眾關心，警方今天晚上循線將他查緝到案，依刑法略誘罪移送法辦。
大勇國小今天在學生聯絡簿張貼消息，指昨天有學童上完課後照顧班走介壽路一段回家，在巷子裡遇到一名中年男子以問路方式接觸學生，並出現拉學生上車的舉動，提醒家長留意學生上、下學安全；消息傳出後引起不少在地民眾擔憂。
八德警分局大安派出所今天接獲家長報案，稱女童昨天放學後，行經八德區介壽路一段399巷時遭一名陌生男子騎機車搭訕問路，期間該陌生男子動手拉女童衣服，讓女童受驚嚇，隨即騎車離去。
警方獲報後立即調閱周邊監視器，並報請檢察官指揮偵辦，今天晚上7點多循線將涉案的郭姓男子（45歲）查緝到案；郭男辯稱自己只是問路，否認犯罪，但警詢後仍被依略誘罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言