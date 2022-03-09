桃園八德女童差點被陌生中年男子拉上車 警逮捕到案

桃園市八德區大勇國小一名女童昨天放學後走路回家，差點遭一名陌生男子拉上車帶走，消息傳出引起民眾關心，警方今天晚上循線將他查緝到案，依刑法略誘罪移送法辦。

大勇國小今天在學生聯絡簿張貼消息，指昨天有學童上完課後照顧班走介壽路一段回家，在巷子裡遇到一名中年男子以問路方式接觸學生，並出現拉學生上車的舉動，提醒家長留意學生上、下學安全；消息傳出後引起不少在地民眾擔憂。

八德警分局大安派出所今天接獲家長報案，稱女童昨天放學後，行經八德區介壽路一段399巷時遭一名陌生男子騎機車搭訕問路，期間該陌生男子動手拉女童衣服，讓女童受驚嚇，隨即騎車離去。