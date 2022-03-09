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影／婦騎車逆向突然下滑暴衝 撞瑪莎拉蒂維修恐破百萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓婦人今天騎機車逆向行駛在西屯區市政北二路，行經路口時，楊婦因不明原因，身體突然下滑，衝到快車道上，當時一輛由詹姓男子駕駛的瑪莎拉蒂反應不及，迎面將楊婦撞飛，楊婦當場失去生命跡象，目前送醫急救中；雙方經查無酒駕情事，初判是逆向行駛、未注意車前狀況釀禍，有車商說，看照片維修費破百萬。

據查，楊姓婦人（65歲）在今天下午5時許，騎機車逆向沿西屯區市政北二路行駛，行經河南路口時，楊婦疑因不明原因，身體好像突然癱軟下滑，導致機車逆向暴衝後，又從慢車道駛向快車道，當時直行、由詹姓男子（24歲）駕駛的瑪莎拉蒂反應不及，迎面撞上楊婦，當場將楊婦撞飛。

瑪沙拉蒂的車頭、下巴、車身也都受到程度不等的損傷，經車商根據照片初步估算，如果把傷到的部位全部都更換新品的話，維修費用至少破百萬。

台中市第六警分局交通分隊調查，楊婦、詹男無酒精濃度，楊婦目前仍送醫急救中，傷勢尚未明朗，尚無法警詢當時的狀況，詹則辯稱，「看到根本已經來不及」，全案初判肇因為逆向行駛與未注意車前狀況，若確認逆向屬實，將依法開罰600元至1800元，詳細肇事原因，將由交大事故組釐清。

台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供
台中市楊姓婦人今天騎機車行經西屯區市政北二路時逆向，撞上瑪莎拉蒂跑車送醫。圖／讀者提供

車道 台中市

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