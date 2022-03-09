影／婦騎車逆向突然下滑暴衝 撞瑪莎拉蒂維修恐破百萬

台中市楊姓婦人今天騎機車逆向行駛在西屯區市政北二路，行經路口時，楊婦因不明原因，身體突然下滑，衝到快車道上，當時一輛由詹姓男子駕駛的瑪莎拉蒂反應不及，迎面將楊婦撞飛，楊婦當場失去生命跡象，目前送醫急救中；雙方經查無酒駕情事，初判是逆向行駛、未注意車前狀況釀禍，有車商說，看照片維修費破百萬。

據查，楊姓婦人（65歲）在今天下午5時許，騎機車逆向沿西屯區市政北二路行駛，行經河南路口時，楊婦疑因不明原因，身體好像突然癱軟下滑，導致機車逆向暴衝後，又從慢車道駛向快車道，當時直行、由詹姓男子（24歲）駕駛的瑪莎拉蒂反應不及，迎面撞上楊婦，當場將楊婦撞飛。

瑪沙拉蒂的車頭、下巴、車身也都受到程度不等的損傷，經車商根據照片初步估算，如果把傷到的部位全部都更換新品的話，維修費用至少破百萬。