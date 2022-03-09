影／酒醉跌倒叫救護車失控 男粗口拳攻救護員遭法辦

新北市新莊區49歲林姓男子，酒醉在家跌倒撞破頭，警消獲報到場檢傷，林男醉語粗口說詞反覆，一下拒絕就醫，一下子又要去醫院，警消鳴笛送醫，林男怪警笛聲過大，失控爆走出拳攻擊，救護員決定不隱忍報警，警詢後依妨害公務、傷害、公然侮辱等罪嫌移送林男。

經查證，49歲林姓男子，今年大年初二晚間6時許，於新北市新莊區自重街自宅內喝酒，當晚酒過三巡起身，卻疑因酒醉失足跌摔樓梯下，造成林男頭部有多處撕裂傷。警消獲報派員迅速趕抵，緊急協助林男加壓止血包紮傷口，準備後送醫院。

孰料，林男說話顛三倒四，一下說要就醫，一下又改口說不用。救護人員多次詢問，最後林男才願意下樓就醫。沒想到，蔡、王兩名救護員協助林男下樓途中，林男又三字經問候，救護員無奈但也只能給予安撫「不要這樣」。