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有男子欲在台74線上輕生？ 被警發現表示：我騎車誤闖啦

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中有民眾駕車行駛於台74線上，發現一名男子牽著機車在車道行走，甚至一度坐在欄杆旁，疑似意圖輕生；警方到場後，才發現他僅是騎錯路，誤上快速道路，加上車子拋錨，牽車累了就靠再護欄休息一下，無意輕生，虛驚一場。

台中有民眾6日凌晨5時許，駕車行駛在台74線上，意外發現有名男子牽著機車行駛於車道，甚至疑似意圖輕生，立即向台中大雅警分局報案，由頭家所警員王栢泓、王博炫趕往現場關心。

警方在台74線快速道路、國4匝道交接處發現彭姓少年，他束手無策地站在機車旁，車輛在一旁高速來來往往，畫面險象環生；彭男向警方表示，自己路過潭子區，但對路況不熟，誤闖快速道路，機車卻又湊巧拋錨，只好牽著機車，徒步尋找匝道出口離開，一度走累了，倚靠在欄杆旁休息，無輕生念頭。

誤會解除後，警方隨即駕駛巡邏車於後方警戒，護送彭男下閘道；頭家所所長羅明中表示，潭子區復興路、環中東路口常有機車誤騎上台74線快速道路，建議民眾對路況不熟時，要放慢行車速度，看清楚標誌後再通行；但若發生此類情形，亦請不要緊張，可以通知警方協助處理。

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警方了解狀況後，駕駛警車於彭男後方警界，護送他平安下閘道。記者劉柏均／翻攝
警方了解狀況後，駕駛警車於彭男後方警界，護送他平安下閘道。記者劉柏均／翻攝
警方於台74線快速道路、國4匝道交接處發現彭姓少年，手足無措的站在自己的機車旁。記者劉柏均／翻攝
警方於台74線快速道路、國4匝道交接處發現彭姓少年，手足無措的站在自己的機車旁。記者劉柏均／翻攝

車道

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